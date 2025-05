Dự án điện khí LNG 3 tỷ USD tại Long An do VinaCapital tham gia có diễn biến mới

Theo Báo Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), do ông Choi Wooyoung – đại diện lãnh đạo KEXIM làm trưởng đoàn.

Buổi gặp gỡ nhằm trao đổi về tiến độ và phương án triển khai các dự án xây dựng 3 cây cầu trên tuyến Đường tỉnh 827E, gồm cầu bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây, cùng với đó là dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và Long An II.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, quy mô đầu tư 3 cây cầu trên Đường tỉnh 827E dự kiến với tải trọng thiết kế HL93, khổ cầu đáp ứng 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 4.797 tỉ đồng.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và Long An II có diện tích khoảng 45,6 hecta tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, với tổng vốn đầu tư hơn 72.650 tỉ đồng (khoảng 3,13 tỷ USD tại thời điểm phê duyệt dự án).

Hiện nay, tỉnh Long An đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2025 để lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, Ngân hàng KEXIM làm cơ sở thẩm định và phê duyệt trong quý IV/2025 , ký hiệp định vay vốn trong quý I/2026.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ngân hàng KEXIM đã giới thiệu về phương thức đấu thầu, các điều kiện vay vốn cũng như những lợi thế và ưu đãi khi sử dụng nguồn vốn vay ODA của Hàn Quốc. Đồng thời, đoàn cũng bày tỏ mong muốn phối hợp tỉnh Long An áp dụng quy trình đấu thầu cho các dự án sắp triển khai. Trọng tâm là sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiến hành ký kết và thống nhất quy trình, phương thức tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ dự án khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh, đây là những dự án quan trọng của tỉnh Long An và hiện nay đang được các cấp, các ngành tập trung triển khai. Ông cũng thông tin thêm việc sáp nhập tỉnh trong tương lai sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác triển khai dự án.

UBND tỉnh Long An đã trao quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Điện LNG Long An I & II cho Công ty VinaCapital GS Energy Pte. Ltd. từ tháng 3/2021. Đây là công ty được góp vốn bởi VinaCapital của Việt Nam và GS Energy là một tập đoàn năng lượng đến từ Hàn Quốc.

Tháng 6/2023, Tập đoàn VinaCapital và GS Energy đã ký kết biên bản ghi nhớ với Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) về việc hỗ trợ tài chính cho dự án này.

Tháng 4/2024, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và LNG Long An II. Cụ thể, mục tiêu là đưa vào vận hành thương mại Nhà máy LNG Long An I vào tháng 6/2028 và Nhà máy LNG Long An II vào tháng 6/2031.

Tháng 3/2025, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long có buổi tiếp và làm việc với GS Energy về dự án này. Theo thông tin từ cuộc gặp, chủ đầu tư đã nhận được văn bản thẩm định F/S của Cục Điện lực và đang chuẩn bị hoàn thiện các bước cuối cùng để phê duyệt F/S.

Dự án đã nộp hồ sơ và đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) với Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) của EVN; chuẩn bị ký Thỏa thuận đấu nối nguyên tắc với NPT về đường dây truyền tải điện của dự án; tiến hành đàm phán với PV Gas về các thỏa thuận liên quan như về đường ống.

Dự kiến cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành hợp đồng mua bán điện, đầu năm 2026 khởi công dự án và 2029 đưa vào vận hành.