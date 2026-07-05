Dự án hàng hiệu phía Đông Hà Nội của Sunshine Group đưa "Resort Living" vào chuẩn sống thường nhật

Khi Wellness trở thành "tiện ích hạng sang" mới của Branded Residences

Theo Global Wellness Institute, bất động sản wellness đang tăng trưởng 15–23% mỗi năm và được dự báo đạt quy mô hơn 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030, trở thành phân khúc phát triển nhanh nhất của thị trường BĐS toàn cầu. Knight Frank cũng ghi nhận giới thượng lưu đang chuyển ưu tiên từ những tiện ích giải trí sang các không gian chăm sóc sức khỏe, phục hồi năng lượng và nâng cao tuổi thọ, với các "từ khoá" mới như spa trị liệu, phòng thiền, sauna và các liệu pháp y tế phục hồi …

Đón đầu xu hướng này, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đưa Crystal Wellness trở thành một phần của trải nghiệm sống với không gian chăm sóc sức khỏe và giải trí quy mô lớn tại tầng 3 của Crystal Plaza - tổ hợp thương mại, dịch vụ cao cấp rộng hơn 35.000m². Là dự án Branded Residences tiên phong phía Đông Hà Nội của Sunshine Group, tọa lạc kế cận sân golf Long Biên và cầu Trần Hưng Đạo, dự án này đang quy tụ bộ sưu tập hơn 400 căn Sky Villa hàng hiệu, với 100% tư dinh sở hữu bể bơi riêng, vườn cảnh tư gia, thang máy riêng (duy nhất 1 căn/thang/tầng) cùng hệ thống an ninh đa lớp, mang đến trải nghiệm sống riêng tư tuyệt đối cho giới tinh hoa.

Mô hình chăm sóc sức khỏe và giải trí Crystal Wellness nằm tại tầng 3 của Crystal Plaza sẽ là nơi chủ nhân Sky Villa tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm nghỉ dưỡng thư thái (Ảnh minh họa)

Nghỉ dưỡng 5 sao trọn vẹn ngay dưới thềm nhà

Hãy thử tưởng tượng, trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Crystal Wellness chào đón cư dân bằng chuỗi trải nghiệm tái tạo năng lượng đầy cảm hứng mà không mất nhiều thời gian di chuyển. Từ liệu trình spa cao cấp, phòng xông hơi thư giãn, các bài tập thể chất chuyên sâu, dịch vụ làm đẹp toàn diện đến hồ bơi xanh mát, Crystal Wellness kiến tạo hành trình phục hồi trọn vẹn theo nhu cầu riêng biệt, giúp cân bằng thân – tâm – trí, thanh lọc thể chất và tinh thần.

Khu vực Fitness Center có máy móc hiện đại và huấn luyện viên chuyên nghiệp

Hành trình chăm sóc sức khỏe sẽ bắt đầu tại Fitness Center - không gian thể thao được phát triển theo cảm hứng từ Equinox, chuỗi fitness xa xỉ hàng đầu thế giới. Hệ thống máy tập thế hệ mới kết hợp chương trình huấn luyện cá nhân hóa giúp cư dân nâng cao thể lực, trong khi phòng xông hơi hồng ngoại và liệu pháp thủy trị liệu hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh chóng sau mỗi buổi tập.

Phòng xông hơi hồng ngoại và liệu pháp thủy trị liệu giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng (Ảnh minh họa)

Với những chủ nhân theo đuổi hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, Crystal Spa mở ra không gian trị liệu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao với khu xông hơi đá muối Himalaya, phòng trị liệu riêng tư cùng các liệu pháp phục hồi chuyên sâu được giới thượng lưu ưa chuộng. Trải nghiệm còn được hoàn thiện bởi khu chăm sóc tóc, làm móng cao cấp và những dòng mỹ phẩm, liệu trình đến từ các thương hiệu quốc tế, giúp chủ nhân tái tạo năng lượng và hoàn thiện diện mạo trong cùng một hành trình.

Spa chuyên nghiệp với các liệu pháp chuyên biệt và sản phẩm từ thương hiệu quốc tế giúp chủ nhân hoàn thiện vẻ ngoài rực rỡ (Ảnh minh họa)

Khép lại hành trình wellness là trải nghiệm bơi lội giữa tầng không, nơi mặt nước xanh mát mở ra những phút giây thư giãn hiếm có giữa lòng đô thị. Tại hai tòa Emirates và Artemis, cư dân được tận hưởng hệ thống 5 bể bơi trong nhà và ngoài trời quy mô lớn, gồm 3 bể bơi ngoài trời có diện tích 156,6m², 364,6m² và 374m², cùng 2 bể bơi trong nhà, mỗi bể rộng 121m², được vận hành bằng công nghệ điều chỉnh nhiệt độ và lọc nước hiện đại, mang đến trải nghiệm bơi lội và thư giãn chuẩn resort suốt bốn mùa. Với độ sâu linh hoạt từ 0,7 đến 1,35m, toàn bộ hệ thống đáp ứng đa dạng nhu cầu từ vận động, phục hồi đến tận hưởng những phút giây thả lỏng trọn vẹn.

Bể bơi ngoài trời có mái che nằm tại tầng 3 mang đến phút giây thư giãn trọn vẹn

Không chỉ kiến tạo một nơi an cư, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đang góp phần định hình xu hướng Branded Residences thế hệ mới, nơi trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và sự riêng tư trở thành một phần của cuộc sống mỗi ngày. Được biết, khách hàng mua sản phẩm trong giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12.5%/năm khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Đây là cơ chế linh hoạt cho phép khách hàng có thêm thời gian đánh giá thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau 24 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.