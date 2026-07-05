Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 3.600 người được thuê, mua 929 căn nhà ở xã hội với giá 18 triệu đồng/m2 tại dự án ở phía Bắc Thủ đô

| | Bất động sản

3.653 khách hàng đủ điều kiện tham gia bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tại Tòa nhà CT3 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Hơn 3.600 người được thuê, mua 929 căn nhà ở xã hội với giá 18 triệu đồng/m2 tại dự án ở phía Bắc Thủ đô- Ảnh 1.

Ngày 7/4, Liên danh chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Tổng công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức  Chương trình bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tại Tòa nhà CT3 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Sự kiện bốc thăm trực tuyến hôm nay nhằm xác định quyền mua, thuê mua, thuê cũng như vị trí mã căn hộ cụ thể tại tòa CT3 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4, Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Theo đó, 3.653 khách hàng đủ điều kiện tham gia bốc thăm đã được Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra, rà soát và xác nhận được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định. Danh sách này được công khai trên trang thông tin điện tử của liên danh chủ đầu tư trước thời điểm tổ chức chương trình.

Để đáp ứng nhu cầu truy cập đồng thời của số lượng lớn người dân, giải pháp công nghệ được triển khai với khả năng vận hành có khả năng đáp ứng hơn 10.000 lượt truy cập cùng lúc mà vẫn đảm bảo ổn định, liên tục. Giao diện được thiết kế đơn giản, thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng thao tác nhanh chóng và bảo mật.

Sau gần 4 giờ làm việc, chương trình bốc thăm trực tuyến kết thúc, kết quả sẽ được công khai trên trang chính thức của liên danh chủ đầu tư.

Nhà ở xã hội CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung ghi nhận 3.653 hồ sơ hợp lệ trong khi dự án gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê; 175 căn hộ thương mại. Các căn hộ có diện tích từ khoảng 49,75 m2 đến 63,8 m2, bố trí từ 2-3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dân.

Giá bán tạm tính đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì là 18,4 triệu đồng/m2. Với căn hộ diện tích khoảng 60m2, tổng giá trị vào khoảng 1,1 tỷ đồng. Trong khi đó, giá thuê được công bố ở mức 91.700 đồng/m2/tháng, còn giá thuê mua là 312.860 đồng/m2/tháng.

Thanh Phong

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tiết lộ thay đổi lớn nhất của FLC sau gần một thập kỷ

Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tiết lộ thay đổi lớn nhất của FLC sau gần một thập kỷ Nổi bật

Dự án cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" đón tin vui lớn

Dự án cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" đón tin vui lớn Nổi bật

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

22:46 , 04/07/2026
Trên công trường siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TPHCM

Trên công trường siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TPHCM

22:14 , 04/07/2026
Thủ tướng chốt thời hạn hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Thủ tướng chốt thời hạn hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

22:03 , 04/07/2026
Vụ lừa đảo bán “hợp đồng kỳ nghỉ” gây thiệt hại ban đầu khoảng 2.600 tỷ đồng

Vụ lừa đảo bán “hợp đồng kỳ nghỉ” gây thiệt hại ban đầu khoảng 2.600 tỷ đồng

21:51 , 04/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên