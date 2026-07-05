Hơn 3.600 người được thuê, mua 929 căn nhà ở xã hội với giá 18 triệu đồng/m2 tại dự án ở phía Bắc Thủ đô

Ngày 7/4, Liên danh chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Tổng công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức Chương trình bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tại Tòa nhà CT3 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội).



Sự kiện bốc thăm trực tuyến hôm nay nhằm xác định quyền mua, thuê mua, thuê cũng như vị trí mã căn hộ cụ thể tại tòa CT3 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4, Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Theo đó, 3.653 khách hàng đủ điều kiện tham gia bốc thăm đã được Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra, rà soát và xác nhận được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định. Danh sách này được công khai trên trang thông tin điện tử của liên danh chủ đầu tư trước thời điểm tổ chức chương trình.

Để đáp ứng nhu cầu truy cập đồng thời của số lượng lớn người dân, giải pháp công nghệ được triển khai với khả năng vận hành có khả năng đáp ứng hơn 10.000 lượt truy cập cùng lúc mà vẫn đảm bảo ổn định, liên tục. Giao diện được thiết kế đơn giản, thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng thao tác nhanh chóng và bảo mật.

Sau gần 4 giờ làm việc, chương trình bốc thăm trực tuyến kết thúc, kết quả sẽ được công khai trên trang chính thức của liên danh chủ đầu tư.

Nhà ở xã hội CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung ghi nhận 3.653 hồ sơ hợp lệ trong khi dự án gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê; 175 căn hộ thương mại. Các căn hộ có diện tích từ khoảng 49,75 m2 đến 63,8 m2, bố trí từ 2-3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dân.

Giá bán tạm tính đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì là 18,4 triệu đồng/m2. Với căn hộ diện tích khoảng 60m2, tổng giá trị vào khoảng 1,1 tỷ đồng. Trong khi đó, giá thuê được công bố ở mức 91.700 đồng/m2/tháng, còn giá thuê mua là 312.860 đồng/m2/tháng.