Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tiết lộ thay đổi lớn nhất của FLC sau gần một thập kỷ

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết trả lời phỏng vấn.

Chia sẻ với hãng thông tấn Yonhap News (Hàn Quốc), Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cho biết sau gần một thập kỷ hợp tác với thị trường Hàn Quốc, điều thay đổi lớn nhất của FLC chính là sự "lắng nghe".

Ông nhớ lại, khi lần đầu tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư tại Seoul vào năm 2017, FLC vẫn là một doanh nghiệp trẻ với khát vọng khẳng định tiềm năng, tập trung giới thiệu thị trường Việt Nam và tầm nhìn phát triển của FLC tới các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm đồng hành cùng du khách, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc, FLC chuyển từ tư duy "giới thiệu về mình" sang "lắng nghe và thấu hiểu khách hàng". Theo ông, hợp tác bền vững không bắt đầu từ việc nói nhiều về doanh nghiệp mà từ khả năng hiểu rõ nhu cầu, kỳ vọng của đối tác.

Vì vậy, tại các diễn đàn đầu tư lần này, FLC không giới thiệu quy mô của doanh nghiệp, mà còn giới thiệu những nghiên cứu thị trường, dữ liệu khách hàng và kinh nghiệm tích lũy từ trải nghiệm thực tế của khách hàng.

Đánh giá về thị trường khách Hàn Quốc, Chủ tịch FLC cho biết nhóm khách này đặc biệt coi trọng chất lượng dịch vụ, sự chỉn chu trong từng chi tiết và trải nghiệm được tổ chức bài bản.

Theo ông, để đáp ứng nhu cầu này, FLC đã và đang điều chỉnh hệ thống dịch vụ, từ ẩm thực, không gian nghỉ dưỡng đến cách phục vụ nhằm phù hợp với thị hiếu của du khách Hàn Quốc. Bên cạnh golf, điều du khách Hàn Quốc tìm kiếm còn là thiên nhiên yên bình, trải nghiệm văn hóa bản địa và những câu chuyện gắn với từng vùng đất.

Trong số các điểm đến của FLC, ông đánh giá Quy Nhơn là nơi thể hiện rõ nhất mô hình nghỉ dưỡng mà doanh nghiệp theo đuổi. Bên cạnh đó, Gia Lai và Quảng Trị cũng được xem là những điểm đến giàu tiềm năng, đặc biệt với nhóm khách Hàn Quốc.

Đề cập đến vai trò của Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng hàng không là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái du lịch của FLC. Theo ông, phát triển điểm đến và mở rộng mạng lưới đường bay phải song hành.

FLC vì vậy đặt mục tiêu xây dựng trải nghiệm xuyên suốt cho du khách, từ khi đặt vé máy bay Bamboo Airways đến khi kết thúc kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng của FLC.

Khi được hỏi đâu là lý do để các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn hợp tác với FLC khi đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho rằng lợi thế lớn nhất của doanh nghiệp nằm ở hệ sinh thái tích hợp gồm bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, golf và hàng không. Theo ông, thay vì chỉ tham gia vào một dự án riêng lẻ, các đối tác có thể tham gia vào toàn bộ hệ sinh thái, từ đó tạo ra hiệu quả cộng hưởng.