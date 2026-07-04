Hành trình số hóa liền mạch từ hầm gửi xe: Chuẩn Smart Living tại Sunshine Sky City có gì?

Làn sóng nhà thông minh đang định hình lại tiêu chuẩn sống đô thị toàn cầu. Báo cáo từ Fortune Business Insights chỉ ra thị trường nhà thông minh đã vượt 147,5 tỷ USD và duy trì tăng trưởng kép khoảng 21%/năm, thuộc nhóm công nghệ tiêu dùng tăng nhanh nhất hiện nay. Tại Việt Nam, thế hệ người mua nhà mới ngày càng đề cao sự tiện lợi, an toàn và tiết kiệm thời gian. Đón đầu xu thế đó, Sunshine Sky City - tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ "chuẩn khách sạn" của Sunshine Group tại Nam TP.HCM đang xây dựng một hệ sinh thái công nghệ vận hành xuyên suốt từng điểm chạm trong cuộc sống thường nhật, tới tận không gian sống riêng tư.

Sunshine Sky City - Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ và Căn hộ chuẩn khách sạn ven sông tiên phong tại Khu Nam TP.HCM, gồm 9 tòa tháp cao 26 - 38 tầng, cung cấp gần 3.500 sản phẩm cao cấp.

Số hóa toàn bộ hành trình trở về nhà

Trải nghiệm công nghệ bắt đầu ngay từ khoảnh khắc xe vừa rẽ vào cổng. Hệ thống Car Parking với camera ANPR nhận diện biển số, tự động mở barie, không cần dừng, không cần quẹt thẻ. Bên trong tầng hầm, hệ thống quản lý vị trí đỗ xe theo thời gian thực Smart Parking chỉ dẫn xe đến chỗ trống và hỗ trợ tìm lại xe qua ứng dụng - một tiện ích thiết thực trong khuôn viên dự án quy mô lớn với gần 3.500 sản phẩm trải dài 9 tòa tháp.

Hệ sinh thái công nghệ thiết thực của dự án giúp tối ưu hóa mọi trải nghiệm, giải phóng cư dân khỏi những thói quen thủ công mỗi ngày.

Bước vào sảnh, hệ thống thang máy phân quyền tự động điều phối cabin và đưa cư dân thẳng lên tầng mà không cần bấm nút, chỉ cần một trong ba phương thức xác thực: Thẻ chip không tiếp xúc, quét mã QR hoặc nhận diện khuôn mặt Face ID. Khi đến nơi, màn hình Video Door Phone Android tại cửa căn hộ hiển thị hình ảnh khách đến tận điện thoại, cho phép quan sát và mở khóa từ xa mà không cần ra đến cửa. Từ lúc xe vào hầm đến khi cánh cửa căn hộ mở ra, toàn bộ hành trình diễn ra liền mạch, gần như không cần thao tác thủ công.

Hệ thống thang máy phân quyền tự động điều phối cabin, giúp cư dân di chuyển thẳng lên căn hộ mà không cần chạm nút bấm.

Bao phủ toàn bộ hành trình đó là hệ thống camera giám sát CCTV phủ kín các khu vực công cộng với camera ANPR dưới hầm, camera dome tại sảnh, camera chuyên dụng trong thang máy cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại với đầu báo khói, báo nhiệt thương hiệu Simplex/Edward và đầu phun chữa cháy tiêu chuẩn Tyco/Viking, tất cả được kết nối về một nền tảng giám sát thống nhất, vận hành 24/7. Đây là lớp an toàn nền tảng mà cư dân không nhìn thấy hằng ngày, nhưng luôn hiện diện để bảo vệ ở mức tối ưu cho cư dân.

Khi AI trở thành "quản gia số"

Một trong những khác biệt nổi bật của Sunshine Sky City nằm ở định hướng ứng dụng AI vào các giải pháp Smart Home - Khách hàng có thể lựa chọn trang bị thêm tùy theo nhu cầu và tiêu chuẩn bàn giao mong muốn.

Các giải pháp này dự kiến tích hợp AI trong hệ thống cảm biến, camera, điều hòa, ánh sáng… nhằm tự động nhận diện và vận hành theo thói quen sinh hoạt của gia chủ. Nhờ đó, chỉ với một thao tác chạm hoặc câu lệnh giọng nói, chủ nhân có thể kích hoạt các kịch bản vận hành khác nhau, qua đó kiến tạo trải nghiệm sống được "may đo" theo phong cách riêng.

Khách hàng có thể lựa chọn trang bị các gói bàn giao ứng dụng công nghệ tiên tiến tùy theo nhu cầu.

Toàn bộ hệ sinh thái cũng được kết nối qua ứng dụng quản lý tiên tiến. Đây là đầu mối số thuận tiện để cư dân có thể thanh toán phí dịch vụ, đặt tiện ích nội khu, nhận thông báo từ Ban Quản lý, theo dõi tiêu thụ điện nước và kết nối cộng đồng. Không phải công nghệ để trình diễn, đây là công cụ thiết thực giúp cuộc sống vận hành trơn tru hơn mỗi ngày.

Dấu ấn nghệ thuật và công nghệ của dự án tiếp tục nối dài với hệ thống chiếu sáng nghệ thuật mặt dựng (facade), biến Sunshine Sky City thành điểm nhấn thị giác nổi bật trên bầu trời Nam TP.HCM, mang lại những khoảnh khắc ấn tượng cho cả cư dân lẫn diện mạo khu vực khi đêm về.

Sunshine Sky City: Hơn 12.000m2 diện tích cây xanh, mặt nước, 50+ tiện ích 5 sao nâng tầm trải nghiệm sống

Tọa lạc tại giao lộ Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát, liền kề Phú Mỹ Hưng, Sunshine Sky City sở hữu địa thế ba mặt hướng sông đón trọn gió từ sông Cả Cấm và sông Sài Gòn. Ngôn ngữ kiến trúc của tòa tháp được tôn vinh bởi hệ kính Low-E chạm sàn cách âm, cách nhiệt tiêu chuẩn cao, dẫn trọn ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn panorama vào từng căn hộ. Sự kết hợp giữa chuỗi hơn 50 tiện ích Wellness Living quốc tế (Rooftop Bar, Spa, Fitness, khu BBQ…) cùng 12.000m² không gian xanh và mặt nước, góp phần hoàn thiện một hệ sinh thái sống khỏe trọn vẹn đúng nghĩa.

Không gian xanh, mặt nước và hệ tiện ích nội khu góp phần tạo nên trải nghiệm sống cân bằng tại Sunshine Sky City.

Ở giai đoạn hiện tại, chính sách NobleX Home+ tại phân khu Thịnh Vượng giúp khách hàng tối ưu dòng tiền ngay từ đầu: Chỉ với 25% vốn ban đầu, khách hàng được hưởng lãi suất 8%/năm trên khoản thanh toán sớm, hỗ trợ vay 70% với lãi suất 0% trong 24 tháng, ưu đãi lên tới 18% và tặng 2 năm phí quản lý (áp dụng theo Chính sách bán hàng chi tiết).