Onsen Fuji và chiến lược kiến tạo giá trị bền vững cho bất động sản miền Trung

Tập đoàn Onsen Fuji: Hành trình kiến tạo hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng trị liệu vận hành bốn mùa

Thành lập năm 2018, Tập đoàn Onsen Fuji định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản chăm sóc sức khỏe tiên phong tại Việt Nam, khai thác giá trị tài nguyên bản địa để kiến tạo các mô hình nghỉ dưỡng trị liệu đặc thù. Không chạy theo lợi thế vị trí hay quy mô đơn thuần, Onsen Fuji tập trung phát triển hệ sinh thái Wellness Real Estate, mang đến những trải nghiệm sống và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Chính cách tiếp cận này tạo nên sự khác biệt, giúp mô hình lấy trải nghiệm trị liệu và chăm sóc sức khỏe dựa trên onsen làm trọng tâm của Onsen Fuji khó bị sao chép nếu chỉ tái hiện các tiện ích bề mặt. Đối với Onsen Fuji, giá trị không nằm ở những công trình thô, mà ở năng lực tổ chức đồng bộ: từ không gian lưu trú tinh tế, tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao, dịch vụ y tế chuẩn quốc tế, hệ thống tiện ích đến bộ máy vận hành chuyên nghiệp có khả năng thu hút và duy trì trải nghiệm cho du khách suốt bốn mùa quanh năm.

Đó là hướng đi Onsen Fuji lựa chọn trong quá trình phát triển chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat trên khắp cả nước như Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ), Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội (Ninh Bình), Lynn Times Phú Yên hay Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị. Không áp dụng một công thức chung, mỗi dự án đều được phát triển dựa trên lợi thế tài nguyên thiên nhiên, bản sắc địa phương, tầm nhìn và tâm huyết kiến tạo những công trình biểu tượng mang dấu ấn riêng, góp phần mở rộng bản đồ du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, nâng tầm diện mạo địa phương.

Kiến trúc dự án Lynntimes Thanh Thuỷ hài hòa giữa thiên nhiên và không gian đô thị.

Chiến lược định hình chuỗi sinh thái wellness tạo động lực mới cho du lịch miền Trung

Bắt đầu từ Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) – dự án tiên phong của Onsen Fuji trong việc khai thác mô hình khoáng nóng kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, đồng thời là nền tảng để Tập đoàn từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng trị liệu trên khắp cả nước.

Thành công của Lynntimes Thanh Thủy được khẳng định qua các giải thưởng uy tín như "Best Tourism and Resort Development Southeast Asia 2020" do Dot Property Southeast Asia Awards trao tặng, trong khi Công viên khoáng nóng tự nhiên Ohayo Onsen & Spa được vinh danh là "Best Public Service Architecture Vietnam 2023". Công viên cũng xác lập Kỷ lục Việt Nam về số người tắm khoáng nóng tự nhiên đông nhất trong 24 giờ, khẳng định sức hút của mô hình nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe.

Tiếp nối nền tảng đó, Onsen Fuji ghi dấu ấn mạnh mẽ tại miền Trung với Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị. Quy hoạch trên khu đất 8.237 m² gồm hai tòa tháp 27 tầng ngay mặt biển Bảo Ninh kề bên sân golf 36 hố quốc tế, dự án sở hữu hệ sinh thái gần 50 tiện ích với tâm điểm là Tổ hợp Thera Onsen Wellness Center (bao gồm trị liệu onsen, trị liệu cát, spa & massage) cùng khu fitness, nhà hàng và thương mại, giúp hành trình nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe của du khách luôn trọn vẹn, suốt bốn mùa quanh năm.

Nhờ mô hình vận hành tích hợp đa giá trị này, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị không chỉ giúp hóa giải tính thời vụ, tối ưu hóa công suất cho thuê mà còn trở thành một tài sản an dưỡng và sinh lời dài hạn cho nhà đầu tư, dự án hiện đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến sẽ bàn giao vào Quý I/2027.

Cùng với Lynn Times Phú Yên sở hữu vị trí độc đáo "Trung tâm của trung tâm", sự cộng hưởng giữa kiến trúc biểu tượng, mô hình đa trải nghiệm với hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe, thương mại, dịch vụ và giải trí đồng bộ, mang đến dòng khách đa dạng và gia tăng giá trị khai thác lâu dài cho dự án.

Sắp xuất hiện đô thị thương mại dịch vụ & vui chơi giải trí sầm uất "bậc nhất" tại Hà Tĩnh.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, miền Trung sở hữu lợi thế về đường bờ biển dài, tài nguyên thiên nhiên đa dạng và các di sản văn hóa đặc sắc, song vẫn cần thêm những động lực phát triển mới để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch bốn mùa. Trên thực tế, khu vực này vẫn đang thiếu vắng những không gian lưu trú cao cấp cùng các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô, mang dấu ấn quốc tế đủ tầm giữ chân du khách.

Nhận diện rõ khoảng trống thị trường này, dự án tiếp theo được Onsen Fuji sắp cho ra mắt sẽ được đặt tại Hà Tĩnh như một bước đi tiếp theo để mở rộng bản đồ phát triển. Bước đi này đánh dấu sự nâng cấp mạnh mẽ trong chiến lược khai phá tài nguyên bản địa: nếu Quảng Trị là mô hình nghỉ dưỡng trị liệu - chăm sóc sức khỏe gắn với biển, onsen và golf, thì dự án tại Hà Tĩnh được định hướng mở rộng thành một đô thị thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí.

Xây dựng hệ sinh thái "All-in-one" với hơn 100 tiện ích cao cấp, trong đó nổi bật là Công viên Ohayo Onsen & Spa quy mô 1,7ha, ứng dụng các liệu pháp chăm sóc sức khỏe từ onsen và thalassotherapy (trị liệu bằng nước biển), đáp ứng đa dạng nhu cầu từ giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao, khách du lịch, cư dân địa phương cho đến cộng đồng hưu trí.

Không chỉ dừng lại ở bài toán kinh doanh, "Làng Hà Lan ven biển" khẳng định mạnh mẽ tầm nhìn và trách nhiệm xã hội của chủ đầu tư thông qua quy hoạch sinh thái bền vững, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đặc trưng của miền Trung. Khi đi vào vận hành dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn làm thay đổi diện mạo khu vực, nâng tầm chất lượng sống cho cư dân và đóng góp tích cực vào sự cất cánh kinh tế - du lịch chung của toàn tỉnh.