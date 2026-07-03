TTC Plaza Đà Nẵng chính thức vận hành với dấu mốc khai trương Aeon Mall





Việc đưa Aeon Mall vào vận hành tại Đà Nẵng là một bước quan trọng trong quá trình khai thác tổ hợp TTC Plaza Đà Nẵng. (Ảnh: TTC Land)

Đây là trung tâm thương mại Aeon Mall đầu tiên tại Đà Nẵng và là trung tâm thứ 8 của thương hiệu bán lẻ Nhật Bản tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Ohno Keiji, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Aeon Mall cho biết, việc đưa Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê vào hoạt động là một phần trong kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời mở rộng sự hiện diện của thương hiệu bán lẻ này tại khu vực miền Trung.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng, đánh giá việc trung tâm thương mại đi vào vận hành sẽ bổ sung thêm không gian thương mại, dịch vụ cho thành phố, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động bán lẻ, du lịch và dịch vụ địa phương.

Đại diện TTC Group, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn cho biết, sự kiện này tiếp nối quá trình hợp tác giữa TTC và Aeon Mall Việt Nam trong nhiều năm qua. Theo ông, việc đưa Aeon Mall vào vận hành tại Đà Nẵng là một bước quan trọng trong quá trình khai thác tổ hợp TTC Plaza Đà Nẵng.

Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê thu hút hơn 63.000 lượt khách ngay trong ngày mở cửa đón khách trước lễ khai trương chính thức. (Ảnh: TTC Land)

TTC Plaza Đà Nẵng tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút di chuyển. Dự án được phát triển trên khu đất gần 15.000 m², với tổng diện tích sàn hơn 122.000 m², gồm 18 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Trong đó, diện tích thương mại dành cho Aeon Mall đạt gần 31.000 m². Ngoài trung tâm thương mại, dự án còn có bãi đỗ xe gần 23.000 m², khu văn phòng, khách sạn, căn hộ lưu trú và các tiện ích phục vụ cư dân, khách lưu trú cũng như khách tham quan.

Việc Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê chính thức khai trương được xem là dấu mốc đưa TTC Plaza Đà Nẵng bước vào giai đoạn vận hành từng phần theo mô hình tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và lưu trú tại trung tâm thành phố.

Theo kế hoạch, sau khi trung tâm thương mại đi vào hoạt động, khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng với 150 phòng sẽ được đưa vào khai thác. Cùng với đó, hơn 22.000 m² văn phòng tiêu chuẩn B+ và khoảng 200 căn hộ lưu trú cũng sẽ lần lượt được đưa vào khai thác, hoàn thiện hệ sinh thái "tất cả trong một" (all-in-one) mà TTC Land phát triển tại trung tâm TP. Đà Nẵng.