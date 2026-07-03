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Siêu dự án metro hơn 55.000 tỷ do Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương triển khai tại thành phố giàu nhất Việt Nam đạt cột mốc quan trọng

| | Bất động sản

Siêu dự án metro hơn 55.000 tỷ do Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương triển khai tại thành phố giàu nhất Việt Nam đạt cột mốc quan trọng

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vừa chính thức chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công trực tiếp trên công trường

Ngày 2/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch), thuộc dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Đây là một trong những hạng mục quan trọng, đánh dấu việc dự án chính thức chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn thi công trực tiếp trên công trường. Theo MAUR, tổng chiều dài tường vây của ga ngầm ST10 dự kiến khoảng 534 m, thời gian thi công khoảng 6 tháng.

Siêu dự án metro hơn 55.000 tỷ do Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương triển khai tại thành phố giàu nhất Việt Nam đạt cột mốc quan trọng- Ảnh 1.

Tổng chiều dài tường vây của ga ngầm ST10 dự kiến khoảng 534 m (ảnh: VGP/LA).

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, việc triển khai hạng mục này thể hiện quyết tâm của TP.HCM, chủ đầu tư, liên danh tổng thầu EPC cùng các đơn vị liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số 2, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Cùng với ga ST5 (Lê Thị Riêng), ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch) được xác định là một trong những nhà ga quan trọng nhất của tuyến metro số 2. Đây cũng là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM, phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo của dự án.

Để các máy TBM có thể triển khai thi công, công tác xây dựng và đào ga cần được thực hiện đồng bộ. Trong đó, hạng mục tường vây giữ vai trò then chốt, tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các bước tiếp theo.

Siêu dự án metro hơn 55.000 tỷ do Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương triển khai tại thành phố giàu nhất Việt Nam đạt cột mốc quan trọng- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án.

Trước đó, vào ngày 15/1/2026, TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Dự án có tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030. Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm tổng thầu EPC.

Tuyến metro này có chiều dài khoảng 11,3 km, trong đó 9,3 km đi ngầm và 2 km trên cao. Dự án gồm có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot.

Tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại depot Tham Lương, đi qua 14 phường gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Về năng lực vận tải, trong giai đoạn đầu khai thác, metro số 2 sẽ sử dụng đoàn tàu 3 toa, mỗi toa dài 22 m, tốc độ tối đa 80–110 km/h, với công suất vận chuyển hơn 14.400 hành khách/giờ/hướng vào giờ cao điểm.

Khi hoàn thiện, tuyến sẽ chuyển sang vận hành đoàn tàu 6 toa, nâng công suất lên hơn 40.500 hành khách/giờ/hướng.

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