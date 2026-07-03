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Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng

| | Bất động sản

Nhiều hộ dân ở ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) chấp nhận cắt bớt diện tích nhà ở, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh dự án mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng.


Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nhiều năm qua, ngõ 381 Nguyễn Khang được xem là một trong những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực Cầu Giấy. Đây là tuyến kết nối giữa phố Thành Thái, khu vực Duy Tân với đường Nguyễn Khang để lưu thông sang đường Láng, trong khi mặt cắt hiện trạng nhiều đoạn chỉ rộng khoảng 3-5m.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 2.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 3.

Lưu lượng phương tiện lớn khiến tuyến ngõ thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Mặt đường xuống cấp với nhiều vị trí gồ ghề, sụt lún, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Dù cơ quan chức năng đã tổ chức cấm ô tô lưu thông vào một số khung giờ cao điểm nhằm giảm áp lực, tình trạng ùn ứ vẫn diễn ra thường xuyên.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 4.

Để giải quyết điểm nghẽn hạ tầng này, dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 314 tỷ đồng. Trong nhiều năm, dự án chưa thể triển khai do gặp vướng mắc trong công tác kiểm đếm, xác định phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, từ năm 2026, sau quá trình đối thoại, tháo gỡ các khó khăn và tạo được sự đồng thuận của người dân, dự án đã có những chuyển biến rõ rệt.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News đầu tháng 7/2026, nhiều công trình và nhà dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã được tháo dỡ.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 6.

Trên công trường, các máy xúc liên tục làm việc để phá dỡ tường rào, công trình cũ, đồng thời thu gom, vận chuyển lượng lớn vật liệu xây dựng sau phá dỡ.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 7.

Đơn vị thi công cũng bố trí hệ thống biển cảnh báo tại khu vực công trường, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian máy móc hoạt động.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 8.

Gia đình ông Lộc, sinh sống tại số nhà 55 ngõ 381 Nguyễn Khang hơn 40 năm, là một trong những hộ đã chấp nhận cắt bớt diện tích nhà để phục vụ dự án. Theo ông Lộc, việc nhường một phần đất ở là điều gia đình đã cân nhắc kỹ bởi tuyến đường hiện nay quá chật hẹp, thường xuyên ùn tắc và xuống cấp.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 9.

“Gia đình tôi mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn. Mất đi một phần diện tích nhưng đổi lại cả khu dân cư có con đường rộng rãi, an toàn thì rất đáng”, bà Hải (vợ ông Lộc) chia sẻ.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 10.

Không chỉ những hộ thuộc diện giải tỏa, nhiều người dân sinh sống dọc tuyến đường cũng bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ sớm hoàn thành. Chị Lê Thị Hương, cư dân tại ngõ 381 Nguyễn Khang, cho biết mỗi khi mưa lớn, nhiều đoạn trong ngõ xuất hiện tình trạng ngập nước, việc đưa đón con đi học và di chuyển đi làm đều gặp nhiều bất tiện. “Tôi mong sau khi mở rộng, tuyến đường sẽ thông thoáng hơn, không còn cảnh ùn tắc kéo dài như trước. Hạ tầng tốt hơn cũng giúp cuộc sống của người dân trong khu vực thuận lợi hơn”, chị Hương nói.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 11.

Trước đó, từ cuối tháng 6/2026, phường Cầu Giấy đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, kết nối với khu vực Vành đai 2,5.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 12.

Đến nay, nhiều hộ dân đã di dời tài sản và bàn giao mặt bằng để phục vụ công tác phá dỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với các trường hợp còn kiến nghị liên quan đến phương án bồi thường hoặc tái định cư, chính quyền sẽ tiếp tục rà soát, xem xét từng hồ sơ cụ thể trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người dân và đúng quy định pháp luật.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 13.

Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, phường Cầu Giấy sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng tổ chức khởi công dự án trong quý III/2026.

Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng- Ảnh 14.

Theo quy hoạch, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ được mở rộng lên 21,5m, đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực. Công trình không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân mà còn tạo tuyến kết nối trực tiếp từ phố Thành Thái ra đường Nguyễn Khang, liên thông với cầu Yên Hòa, qua đó tăng cường kết nối giữa các trục Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3 của Thủ đô.

Theo Viên Minh/VTC News

VTC News

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