Sân khấu mặt nước 7,3ha tại Festival Island: Động lực mới cho kinh tế đêm Nha Trang

Từ xu hướng trình diễn mặt nước toàn cầu đến tâm điểm lễ hội Festival Island

Trên bản đồ du lịch thế giới, những chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô trên mặt nước luôn là mảnh ghép chiến lược để định vị thương hiệu cho một điểm đến. Từ màn nhạc nước huyền thoại của sòng bạc Bellagio (Las Vegas), show diễn ánh sáng bên vịnh Marina Bay (Singapore) cho đến các kiệt tác thực cảnh bên những dòng sông lớn tại Trung Quốc, tất cả đều chứng minh chân lý: khi nước được sử dụng làm chất liệu trình diễn nghệ thuật, nó không chỉ kích thích thị giác mà còn kích hoạt một nền kinh tế du lịch khổng lồ xung quanh lưu vực đó.

Nương theo triết lý kiến tạo điểm đến này, Sun Group đã đưa hồ sân khấu trung tâm rộng 7,3ha làm trái tim vận hành của đảo lễ hội Festival Island (116ha), thuộc đại đô thị Charmora City (Nam Nha Trang). Nơi đây được quy hoạch thành không gian biểu diễn ngoài trời sinh động, nơi diễn ra các show thực cảnh đa phương tiện, công nghệ ánh sáng mapping, trình diễn Jetski, Flyboard mạo hiểm và những loạt pháo hoa rực rỡ hằng đêm. Tổ hợp giải trí này kỳ vọng sẽ biến không gian ven sông thành thỏi nam châm thu hút dòng khách lưu trú dài ngày, trực tiếp hỗ trợ mục tiêu đón 33 triệu lượt khách và doanh thu 9 tỷ USD của Khánh Hòa vào năm 2030.

Chứng kiến sự dịch chuyển này, anh Khánh (TP.HCM), một nhà đầu tư đã sinh sống và lập nghiệp 5 năm tại phố biển, chia sẻ: "Nha Trang sở hữu khí hậu ôn hòa tuyệt vời nhưng hiện tại đang thiếu các điểm vui chơi, giải trí về đêm quy mô. Khi nhìn vào quy hoạch tổng thể của Charmora City, tôi nhận ra Festival Island chính là tọa độ sau này sẽ thu hút du khách về để trải nghiệm ban đêm. Đầu tư căn hộ tại đây, chỉ cần bước xuống sảnh là đã tiếp cận ngay chuỗi tiện ích trung tâm sôi động."

Quy hoạch Charmora City định vị Festival Island là tọa độ thu hút du khách trải nghiệm ban đêm.

Tiềm năng khai thác thương mại vượt trội

Sức hút thương mại của Festival Island được thiết lập vững chắc nhờ sự cộng hưởng của các yếu tố quy hoạch chiến lược. Tọa lạc tại vị trí trung tâm đại đô thị Charmora City 227ha, phân khu đảo lễ hội sở hữu vị thế bốn mặt giáp sông Quán Trường và sông Tắc. Đóng vai trò là lõi thương mại, dịch vụ, giải trí của cả quần thể, dự án liên kết không gian ven hồ cảnh quan dài hơn 2km với chuỗi phố F&B và chợ đêm VUIFest nhộn nhịp. Tại đây, mỗi tối du khách có thể tự do dạo bước ven hồ rộng lớn, trải nghiệm thế giới ẩm thực phong phú, hòa vào không khí mua sắm náo nhiệt hay thưởng lãm những màn trình diễn nghệ thuật kết hợp pháo hoa rực rỡ.

Mô hình kinh doanh gắn liền với các hoạt động giải trí ngoài trời này chính là công thức từng được Tập đoàn Sun Group áp dụng thành công tại nhiều tổ hợp du lịch hàng đầu Việt Nam. Điển hình là sự hợp tác chiến lược cùng hai đối tác danh tiếng H2O Events và LaserVision sản xuất chuỗi show diễn "Symphony" đẳng cấp quốc tế, tiêu biểu là show Bản Giao hưởng Đảo Xanh đạt cú đúp kỷ lục Guinness tại Cát Bà hay "bom tấn" Symphony of the Sea đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo sở hữu hai màn trình diễn pháo hoa mỗi tối.

Công thức "siêu show" từ Sun Group cùng chuỗi dịch vụ hứa hẹn tối ưu hóa doanh thu cho căn hộ The Fest.

Nhận định về năng lực của tập đoàn, ông Shannon Brooks, Giám đốc LaserVision, chia sẻ: "Sun Group là nhà phát triển tiên phong trong việc tái định nghĩa những giới hạn của nghệ thuật trình diễn và công nghệ để kiến tạo nên các trải nghiệm giải trí đẳng cấp thế giới."

Giờ đây, công thức thành công từ những "siêu show" này chuẩn bị cập bến Nha Trang với tâm điểm là hồ sân khấu nước 7,3ha tại Festival Island. Lượng du khách hội tụ hằng đêm chính là động lực tạo ra nguồn doanh thu lớn cho các nhà đầu tư sở hữu căn hộ dịch vụ The Fest tọa lạc tại vùng lõi hòn đảo. Các căn hộ tại đây được tối ưu hóa cho mô hình kinh doanh nhờ pháp lý thương mại dịch vụ rõ ràng, kết hợp cùng bảo chứng vận hành từ chủ đầu tư mang lại giải pháp khai thác dòng tiền đáng tin cậy.

Hạ tầng căn hộ dịch vụ The Fest và giải pháp vận hành tối ưu dòng tiền

Để đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp của dòng khách đổ về đảo lễ hội, phân khu cao tầng The Fest được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng với hệ thống tiện ích hiện đại ngay dưới thềm nhà. Phân khu gồm ba tòa tháp được thiết kế thông minh, đa dạng cơ cấu căn hộ nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khai thác và lưu trú khác nhau, trong đó có tỷ lệ lớn căn studio phù hợp với mô hình lưu trú du lịch. Không gian nội khu được chú trọng với những mảng xanh và hệ tiện ích thư giãn đan xen, nổi bật là bể bơi hiện đại rộng 1.400 m² nối 2 tòa nhà, vườn dạo bộ và các khu sinh hoạt cộng đồng được bố trí hài hòa, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn cho cư dân và du khách. Bên cạnh đó, hệ thống Clubhouse (định hướng lobby cao cấp) cùng chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe, vui chơi và giải trí góp phần hoàn thiện phong cách sống resort ngay giữa tâm điểm lễ hội.

Căn hộ dịch vụ The Fest sở hữu hệ tiện ích hiện đại chuẩn nghỉ dưỡng.

Lý giải về sức hút của dòng sản phẩm này, bà Trịnh Kim Ngần - Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: "Tại The Fest, chúng tôi không chỉ bán một sản phẩm bất động sản để ở, mà trao cơ hội kinh doanh cho khách. Nằm ngay tại vùng lõi của Festival Island, cư dân chỉ cần ra ban công là có thể ngắm trọn vẹn show diễn pháo hoa, show nhạc nước jetski hằng đêm; hoặc chỉ với một bước chân là dạo bước trên hơn 2km đường dạo ven hồ cảnh quan sông nước đặc trưng."

Vị thế vùng lõi Festival Island giúp căn hộ The Fest trở thành tài sản đầu tư sinh lời bền vững.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố từ dư địa du lịch dồi dào của vịnh ngọc cho đến hạ tầng đồng bộ, Festival Island không chỉ đơn thuần là một điểm đến giải trí hấp dẫn mà còn là lời khẳng định cho bước chuyển mình mạnh mẽ của du lịch địa phương. Khi những ánh đèn trên sân khấu nước 7,3ha sáng lên và các tháp căn hộ The Fest đi vào vận hành, nơi đây sẽ trở thành biểu tượng cho sự phồn hoa mới – tọa độ giao thoa lý tưởng giữa nhịp đập thương mại sôi động và chất sống nghỉ dưỡng bên dòng sông Quán Trường thơ mộng.