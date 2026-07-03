Giải mã hấp lực từ đặc quyền khoáng nóng cùng mô hình Compound Resort tại Alumi Premium (Alluvia City)

Sau giai đoạn cạnh tranh bằng cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích quy mô lớn, các khu đô thị phía Đông Hà Nội đang bước vào cuộc đua nâng cấp chuẩn sống. Không dừng lại các tiêu chí sinh thái, các dự án còn hướng tới chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng cho cư dân, biến wellness thành một phần của cuộc sống thường nhật.

Trong bối cảnh đó, tổ hợp Alumi Premium (dự án Alluvia City) đã thay đổi cục diện thị trường khi mang tới những căn hộ cao cấp được phát triển cùng hệ tiện ích compound resort trên nền tảng mạch khoáng nóng tự nhiên ven sông Hồng - nguồn tài nguyên nguyên bản, với trữ lượng khổng lồ, tạo ra những giải pháp chăm sóc sức khỏe không thể sao chép.

Compound Resort được kiến tạo gắn kết với mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng

Tại Alluvia City, nguồn khoáng nóng tự nhiên được khai thác từ độ sâu khoảng 400m trở thành "mạch sống" của cả hệ sinh thái wellness của đại đô thị gần 200ha. Nằm trong phân khu Alluvia Onsen, tổ hợp căn hộ cao cấp Alumi Premium được quy hoạch như một "hub năng lượng" giữa lòng đô thị với nguồn khoáng nóng được được dẫn trực tiếp vào hệ tiện ích tại từng tòa tháp, trở thành một phần trải nghiệm sống thường nhật của cư dân.

Alumi Premium được phát triển theo mô hình Compound Resort với hệ tiện ích đa tầng, tạo nên một hệ sinh thái khép kín phục vụ cư dân 365 ngày

Ở tầng mặt đất, cư dân được tận hưởng hệ cảnh quan mở với hồ cảnh quan, công viên ven hồ và các không gian xanh được bố trí đan xen trong toàn khu. Trong mỗi tòa tháp, bể khoáng nóng Jacuzzi được đặt tại tầng 3. Trên tầng không, hệ tiện ích nghỉ dưỡng đa tầng của Alumi Premium được mở ra với Sky Ring – cầu cảnh quan liên tòa, bể bơi, lounge, coffee shop, thư viện cùng khu Gym & Yoga…chiều lòng các gia đình đa thế hệ.

Cư dân có thể dạo bộ, thư giãn đón gió mát từ sông Hồng, tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa không trung

Không chỉ nghỉ dưỡng, tại 3 tầng khối đế của các tòa tháp còn tích hợp hệ thống trung tâm thương mại hiện đại, nhà hàng…, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi cho cư dân ngay dưới chân nhà. Sự kết hợp giữa tính riêng tư, an toàn của mô hình compound, trải nghiệm nghỉ dưỡng onsen độc bản, cùng mua sắm thời thượng khiến các tòa tháp Alumi Premium mang đến một một chuẩn sống mới, vượt ra ngoài định nghĩa thông thường về tiện ích căn hộ cao tầng.

Không gian thương mại tại ba tầng khối đế các tòa tháp

Hưởng trọn hệ sinh thái nghỉ dưỡng của "thành phố" khoáng nóng Alluvia City

Lợi thế của Alumi Premium không chỉ đến từ tiện ích nội khu mà còn ở khả năng kết nối trực tiếp với toàn bộ hệ sinh thái của phân khu Alluvia Onsen cũng như thành phố sinh thái khoáng nóng tự nhiên Alluvia City.

Tại phân khu Alluvia Onsen, tâm điểm là Alluvia Onsen Center với hệ tiện ích đa tầng tích hợp từ lounge, nhà hàng, không gian wellness, Gym - Spa, trà đạo, vui chơi trẻ em đến các khu tắm khoáng và thư giãn riêng tư. Bao quanh là hệ thống 4 hồ cảnh quan gần 4ha, tuyến dạo bộ dài 1,2km cùng mật độ xây dựng chỉ 17%, kiến tạo môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị.

Alluvia Onsen Center mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn resort Nhật Bản ngay tại khu Đông Hà Nội (Hình minh họa)

Hơn thế, cư dân Alumi Premium còn được thụ hưởng hệ tiện ích quy mô lớn của toàn dự án như trường học quốc tế, tổ hợp thương mại dịch vụ, bến du thuyền thượng lưu, đảo cảnh quan, công viên ven sông…Cùng với đó, tiêu chuẩn vận hành 5 sao không chỉ nâng cao trải nghiệm sống mà còn góp phần hình thành cộng đồng cư dân văn minh, đề cao sức khỏe và chất lượng sống.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, các dự án sở hữu hệ tiện ích đồng bộ, nguồn khoáng nóng tự nhiên và tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp được xem là nền tảng giúp gia tăng sức hấp dẫn cũng như tiềm năng tăng giá của Alumi Premium trong tương lai.

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