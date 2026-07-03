Phú Long và Keppel khởi công Estiva Charm, kiến tạo chuẩn sống mới tại phía Tây Hà Nội

Estiva là một trong những phân khu trọng điểm của Mailand Hanoi City, có quy mô hơn 14 ha. Trong đó, Estiva Charm là dự án thành phần đầu tiên, có sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế gồm Land Sculptor, BYG và Ong & Ong trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan.

Được triển khai trên diện tích 2,86 ha, gồm 109 căn nhà phố thương mại hai mặt tiền, dự án có hệ thống tiện ích nội khu gồm hơn 20 hạng mục như clubhouse, hồ bơi muối khoáng, khu thể thao, yoga, khu vui chơi trẻ em..., đồng thời kết nối với hệ thống hạ tầng và tiện ích hiện hữu của toàn khu đô thị Mailand Hanoi City.

Thông tin tại lễ khởi công cho biết, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã xác lập cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị, hướng đến việc hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu theo định hướng "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái". Trong bối cảnh đó, những dự án được quy hoạch bài bản, đầu tư đồng bộ và phát triển theo định hướng bền vững, phù hợp với Quy hoạch Thủ đô sẽ góp phần cụ thể hóa các mục tiêu mà Hà Nội đặt ra, nâng cao chất lượng phát triển đô thị và tạo dựng môi trường sống văn minh, hiện đại cho người dân Hà Nội.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng giám đốc công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long khẳng định niềm tin vào giá trị bền vững của Estiva Charm (Ảnh: Keppel)

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Vũ Anh Tú, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Sovico, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, cho biết Mailand Hanoi City, quy mô gần 300 ha, là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại Hà Nội, được định hướng trở thành Thành phố Sáng tạo, kết hợp không gian xanh, hệ thống tiện ích hiện đại và các giá trị văn hóa bản địa.

"Estiva là một trong những phân khu quan trọng của đại đô thị Mailand Hanoi City, còn Estiva Charm là dự án đầu tiên hợp tác giữa Phú Long và Keppel tại Thủ đô. Phú Long tin tưởng dự án sẽ góp phần gia tăng sức sống cho Mailand Hanoi City, đồng thời mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng," ông Nguyễn Vũ Anh Tú chia sẻ.

Ông Loh Chin Hua – Giám đốc Điều hành Tập đoàn Keppel chia sẻ tầm nhìn và kỳ vọng dành cho Estiva Charm (Ảnh: Keppel)

Trong khi đó, ông Lee Leong Seng, Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản Nhà ở, Bộ phận Bất động sản Keppel tại Việt Nam, cho rằng Estiva Charm không chỉ đánh dấu dự án đầu tiên giữa Keppel và Phú Long tại Hà Nội mà còn phản ánh sự đồng điệu về tầm nhìn phát triển của hai doanh nghiệp.

Theo ông Lee Leong Seng, Keppel có kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị bền vững, còn Phú Long có năng lực phát triển các khu đô thị quy mô lớn và am hiểu sâu sắc thị trường trong nước. "Sự kết hợp này sẽ tạo nên những cộng đồng dân cư chất lượng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đô thị của Hà Nội trong thời gian tới," ông Lee Leong Seng nhấn mạnh.

Trước Estiva Charm, Phú Long và Keppel đã hợp tác phát triển khu đô thị CELESTA tại TP HCM. Việc triển khai dự án tại Mailand Hanoi City được xem là bước mở rộng hợp tác của hai doanh nghiệp ra thị trường Hà Nội (Ảnh: Keppel)

Phú Long được thành lập năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản với các dự án đô thị và nghỉ dưỡng tại TP HCM, Hà Nội, Lạng Sơn và Phú Quốc. Doanh nghiệp được biết đến với năng lực phát triển những quần thể đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn, được đầu tư bài bản và có tầm nhìn dài hạn, tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng và nhà đầu tư.

Keppel là doanh nghiệp quản lý tài sản và phát triển hạ tầng có trụ sở tại Singapore, hoạt động tại hơn 20 quốc gia trong các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối. Tại Việt Nam, doanh nghiệp là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn bậc nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5 tỷ đô la Singapore. Danh mục dự án của Keppel trải rộng từ cao ốc văn phòng hạng A, các dự án dân cư, trung tâm thương mại tới các khu đô thị phức hợp và các căn hộ dịch vụ tại Hà Nội và TP HCM./.