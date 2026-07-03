TP.HCM có chỉ đạo mới với loạt dự án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan

Theo HĐND TP.HCM, chiều 2/7/2026, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo xử lý khó khăn tại các dự án đầu tư vướng mắc kéo dài thuộc lĩnh vực nội chính.

Thực hiện Kế hoạch số 34, Thanh tra TP.HCM đã thành lập 06 Đoàn thanh tra và 01 Đoàn kiểm tra chuyên đề toàn diện đối với 100 dự án tồn đọng (liên quan đến thanh tra, điều tra, xét xử).

Qua kiểm tra, Thanh tra Thành phố chỉ rõ một số đơn vị còn chậm thực hiện nhiệm vụ, chậm tham mưu hoặc chưa thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp trên, đồng thời yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh.

Đến nay, UBND TP.HCM đã họp và chỉ đạo phương án tháo gỡ cụ thể đối với toàn bộ 100/100 dự án, công trình và khu đất. Nhiều công trình dậm chân tại chỗ đã được tái khởi động hoặc bàn giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý nhằm tránh lãng phí.

Ảnh minh họa (nguồn: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn).

Đối với 8 dự án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát , do có tính chất pháp lý đặc biệt phức tạp, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và Ngân hàng SCB để rà soát, tổng hợp dữ liệu chính xác. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu phương án xử lý, đồng thời khẩn trương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo kết luận từ Ban Chỉ đạo liên Ngành Trung ương.

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, Thanh tra Thành phố cũng kiến nghị 3 nội dung cốt lõi gồm: Thống nhất nguyên tắc xử lý “hài hòa lợi ích” giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành rõ cơ quan chủ trì, thời hạn; tăng cường hậu kiểm, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra và bản án của Tòa án.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh việc xử lý dứt điểm các dự án, khu đất tồn đọng kéo dài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch HĐND TP.HCM chỉ đạo UBND Thành phố cùng các sở, ngành ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn cho các công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án xử lý ô nhiễm, thu gom và xử lý nước thải, xây dựng bờ kè kênh rạch...

Lãnh đạo HĐND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành chủ động tham mưu xử lý các tồn tại lịch sử trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nhưng tuyệt đối không được lấy sự phức tạp của cơ chế làm lý do để đùn đẩy, né tránh hoặc kéo dài tình trạng đóng băng tài sản.

Mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn một cách thực chất, giải phóng nguồn lực đất đai và tài chính để đưa vào khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và chống lãng phí triệt để.