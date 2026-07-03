Dự án hơn 1.000 tỷ nâng cấp sân bay tại tỉnh rộng nhất Việt Nam sắp hoàn thành, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đón tin vui lớn

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, Vietjet sẽ khôi phục khai thác các đường bay đến Đà Lạt ngay sau khi sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) hoạt động trở lại, dự kiến từ ngày 19/8/2026.

Theo kế hoạch, hãng sẽ nối lại 5 đường bay từ Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng, mang đến thêm nhiều lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách.

Cụ thể, Vietjet sẽ khai thác 28 chuyến khứ hồi mỗi tuần trên đường bay Hà Nội - Đà Lạt; 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Đà Lạt với TP.HCM và Vinh; 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ Hải Phòng và 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ Đà Nẵng.

Sân bay Liên Khương.

Trước đó, vào ngày 4/3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương).

Dự án do ACV làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Đức Trọng (Lâm Đồng). Đây là công trình giao thông hàng không cấp I với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Trọng tâm của dự án là việc sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09-27 có kích thước 3.250m × 45m. Điểm then chốt mang tính đột phá kỹ thuật chính là giải pháp thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng bền vững. Giải pháp này khắc phục tình trạng xuống cấp, tối ưu hóa khả năng chịu tải cho các tàu bay hiện đại.

Để phục vụ công tác thi công, sân bay Liên Khương đã tạm dừng khai thác từ ngày 4/3/2026.