Worldvills phát triển Park City Phú Quốc – thành phố nghỉ dưỡng chữa lành giữa rừng nguyên sinh

Dự án kết hợp hài hòa nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và sở hữu dài hạn, đúng vào thời điểm đặc khu Phú Quốc bước vào một chu kỳ phát triển mới.

Park City Phú Quốc chính thức được phát triển bởi Worldvills

Khi Phú Quốc bước sang một giai đoạn phát triển sâu hơn, thị trường bất động sản tại đây cũng bắt đầu thay đổi. Nếu trước đây, sức hút của một dự án thường đến từ vị trí, yếu tố nghỉ dưỡng hay khả năng khai thác ngắn hạn, thì nay mối quan tâm của người mua đã dịch chuyển dần sang chất lượng sống, tính bền vững của quy hoạch và khả năng hình thành một môi trường ở lâu dài.

Là doanh nghiệp có quá trình gắn bó hơn 10 năm với thị trường Phú Quốc, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, Worldvills có điều kiện quan sát khá rõ sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng và thị trường. Đó cũng là lý do để Worldvills phát triển Park City Phú Quốc theo một triết lý sống phù hợp hơn với tương lai của đảo ngọc.

Giữa một Phú Quốc ngày càng sôi động, Park City chọn bước chậm lại. Thay vì đi theo mô hình nghỉ dưỡng khai thác ngắn hạn quen thuộc, dự án được quy hoạch như một khu đô thị cao cấp theo chuẩn nghỉ dưỡng, lấy thiên nhiên và sự chữa lành làm nền tảng. Ở đây, không gian xanh, không gian cộng đồng và các giá trị gắn với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần được đặt ở vị trí trung tâm – để con người không chỉ đến nghỉ, mà còn được hồi phục, được cân bằng, được sống chậm hơn và khỏe hơn.

Minh chứng cho hướng tiếp cận ấy là hệ tiện ích tinh chọn mà Park City Phú Quốc thừa hưởng: hơn 30ha rừng nguyên sinh làm nền tảng cho giá trị sống, với những hàng cây sao hơn 20 năm tuổi, các cung đường dạo bộ ôm theo rừng và trải nghiệm nghỉ dưỡng mang tinh thần Nhật như yoga trên núi, onsen giữa rừng hay trekking. Dự án còn dành quỹ đất cho giáo dục cùng hệ tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Đó là điểm cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách Park City Phú Quốc kiến tạo một chuẩn sống có chiều sâu.

Ba trục giá trị: sống xanh – sống khỏe, cân bằng – sở hữu dài hạn

Là đứa con tinh thần được gửi gắm nhiều kỳ vọng, chủ đầu tư Sài Gòn Nam Đảo chia sẻ, Park City được phát triển dựa trên ba trục giá trị chính: sống xanh bền vững, sống khỏe và cân bằng, cùng tư duy sở hữu dài hạn. Triết lý này lấy cảm hứng từ tinh thần Nhật – tĩnh tại, tinh gọn, chữa lành và sâu sắc – đáp ứng đúng nhu cầu mới của nhóm khách hàng trung và cao cấp, nhóm ngày càng quan tâm đến môi trường sống, cộng đồng cư dân và khả năng duy trì giá trị tài sản trong dài hạn.

Park City Phú Quốc được quy hoạch dựa trên ba trục chính: sống xanh – sống khỏe, cân bằng – sở hữu dài hạn

Điều làm nên sự khác biệt của Park City là cách thiên nhiên không đứng ngoài cuộc sống, mà đi vào từng buổi sáng, từng bước chân, từng thói quen sống của cư dân. Tại đây, người ta chạm rừng chỉ sau một bước chân, chạm biển qua con đường xuyên núi Ông Phụng, và chạm nhịp sống sôi động bằng những con phố thương mại để check-in, mua sắm và tận hưởng. Đủ tĩnh để chữa lành, đủ gần để kết nối, và đủ sống động để tận hưởng.

Đặc biệt, dự án nằm tại trung tâm phân khu Dương Đông – khu vực được quy hoạch là trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và dịch vụ của Phú Quốc đến năm 2040. Tại vị trí lõi trung tâm, cư dân Park City Phú Quốc dễ dàng kết nối đến các khu vực trọng điểm: trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc, sân bay, hệ thống cơ sở y tế, trường học, thương mại, sân golf, bệnh viện quốc tế… và hưởng lợi trực tiếp từ các hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là tuyến Metro sát cạnh.

Đây là hướng đi được cho là phù hợp hơn với Phú Quốc trong giai đoạn hiện nay, khi đảo Ngọc không còn chỉ được nhìn như một điểm đến du lịch, mà đang dần tiến tới vai trò của một trung tâm dịch vụ, giao thương và sinh sống mới.

Park City Phú Quốc phát triển theo mô hình dung hòa giữa ở thực – nghỉ dưỡng và sở hữu

Trong chu kỳ phát triển mới, Park City Phú Quốc được kỳ vọng sẽ mở một hướng đi khác cho bất động sản Phú Quốc: phát triển những không gian sống có chiều sâu, nơi chất lượng sống và giá trị bền vững trở thành yếu tố cốt lõi. Một thành phố nghỉ dưỡng chữa lành trong rừng, một ngôi làng Nhật xanh giữa lòng Phú Quốc – không chỉ là một nơi để đến, mà là một nơi để trở về.

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