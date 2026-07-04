Dự án cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" đón tin vui lớn

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất giao UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức nghiên cứu đầu tư dự án theo phương thức PPP. UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm triển khai công tác nghiên cứu, bảo đảm phù hợp với điều kiện và tính chất của dự án. Đồng thời báo cáo kết quả, đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đường bộ, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật liên quan để triển khai các thủ tục tiếp theo, bảo đảm đúng quy định.

Trước đó, cuối tháng 6/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

UBND tỉnh cũng kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách Trung Ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để tham gia thực hiện dự án. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh tiến độ đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương (CT.25) nhằm triển khai trước năm 2030.

Ảnh minh họa.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương (CT.25) dài khoảng 99 km, có điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Diên Thọ (tỉnh Khánh Hòa), điểm cuối tại chân đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng). Tuyến gồm hai đoạn: Nha Trang - Đà Lạt dài khoảng 80,8 km và Đà Lạt - Liên Khương dài khoảng 18,2 km.

Trong giai đoạn trước năm 2030, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất ưu tiên đầu tư đoạn Nha Trang - Đà Lạt dài 80,8 km theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT. Tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 - 24,75 m, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.058 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, địa phương đề xuất Nhà nước tham gia khoảng 16.286 tỷ đồng, tương đương 65% tổng mức đầu tư. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 14.018 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Khánh Hòa 1.500 tỷ đồng và ngân sách tỉnh Lâm Đồng 768 tỷ đồng. Phần còn lại 8.772 tỷ đồng (35%) sẽ do nhà đầu tư huy động.

Theo tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia ở mức 65% là phù hợp do dự án đi qua địa hình đồi núi phức tạp, có nhiều cầu, hầm, trong khi lưu lượng xe ở giai đoạn đầu chưa cao.

Nếu giảm tỷ lệ vốn Nhà nước, thời gian hoàn vốn sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến tính khả thi về tài chính cũng như khả năng thu hút nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng tham gia dự án.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này không chỉ có ý nghĩa đối với Khánh Hòa và Lâm Đồng, mà còn giữ vai trò chiến lược đối với khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tuyến cao tốc sẽ hình thành hành lang vận tải Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với hệ thống cảng biển nước sâu Nam Trung Bộ, đặc biệt là Khu kinh tế Vân Phong và hệ thống cảng biển Khánh Hòa. Qua đó, dự án góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch...

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào tháng 9/2024, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Hải bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư dự án (đoạn Nha Trang - Đà Lạt), với mục tiêu xây dựng đây trở thành "tuyến cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam".