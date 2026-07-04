Vụ lừa đảo bán “hợp đồng kỳ nghỉ” gây thiệt hại ban đầu khoảng 2.600 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời tại họp báo. Ảnh: Đình Hiệp

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình điều tra các vụ lừa đảo thông qua hình thức bán “hợp đồng kỳ nghỉ” , Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, đây là vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm và đang được Bộ Công an chỉ đạo điều tra rất quyết liệt.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an xác định đây là loại hình tội phạm cần tập trung xác minh, điều tra toàn diện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời ưu tiên thu hồi tối đa tài sản để bảo đảm quyền lợi cho người bị hại. Thời gian qua, riêng Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn trình báo, kiến nghị của người dân liên quan đến hình thức lừa đảo này.

“Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 40 vụ án, khởi tố 525 bị can về các tội danh liên quan, trong đó chủ yếu là tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định giá trị tài sản liên quan các vụ án khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và tập trung thu hồi tài sản", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin.

Phân tích phương thức hoạt động của các đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết các đối tượng thường núp bóng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Đối tượng mà các đường dây này hướng tới chủ yếu là người trung niên, người có điều kiện kinh tế và có nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Theo Bộ Công an, qua điều tra cho thấy thủ đoạn của các đối tượng có một số đặc điểm điển hình. Thứ nhất, sử dụng các chương trình quảng cáo hấp dẫn như tặng quà, nghỉ dưỡng miễn phí, ưu đãi lớn hoặc cam kết lợi nhuận, lãi suất cao để thu hút khách hàng. Thứ hai, tạo sức ép về thời gian bằng các chương trình khuyến mại có thời hạn rất ngắn, khiến khách hàng bị tác động tâm lý và nhanh chóng ký hợp đồng, nộp tiền. Thứ ba , khách hàng đều phải thanh toán trước với kỳ vọng sẽ được hưởng các quyền lợi hoặc lợi nhuận trong tương lai.

Tuy nhiên, khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền, các đối tượng thường không thực hiện cam kết mà tiếp tục đưa ra nhiều lý do, thủ tục hoặc hứa hẹn để kéo dài thời gian, thậm chí yêu cầu khách hàng tiếp tục nộp thêm tiền. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là phương thức có nhiều điểm tương đồng với các vụ lừa đảo đầu tư tài chính và lừa đảo trên không gian mạng thời gian qua.

Về khuyến cáo đối với người dân, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án.

Bộ Công an đề nghị tất cả các bị hại trên cả nước có giao dịch hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo theo hình thức tương tự chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đồng thời, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các mô hình đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu bất thường, nhất là những lời mời chào như "miễn phí", "ưu đãi lớn", "lợi nhuận cao", "việc nhẹ, thu nhập cao" hoặc cam kết đầu tư "chắc thắng".

"Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định tham gia hoặc ký kết hợp đồng. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có hành vi lừa đảo, cần kịp thời trình báo, tố giác với cơ quan công an để được xử lý theo quy định", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.