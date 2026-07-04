Bụi mù, bùn lầy 'bủa vây' công trường cải tạo kênh La Khê

Dự án cải tạo kênh La Khê là hạng mục quan trọng thuộc Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội, được khởi công từ cuối năm 2015 nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực phía Tây Thủ đô. Sau nhiều năm chậm tiến độ, các nhà thầu đang tăng tốc thi công để sớm thông dòng kênh, phát huy hiệu quả của toàn bộ hệ thống chống ngập.

Người đi xe máy phải che kín mặt, giảm tốc độ khi đi qua khu vực công trường. Ô tô, cửa kính và biển hiệu của các cửa hàng ven đường đều phủ một lớp bụi xám.

Dưới lòng kênh, máy xúc hoạt động liên tục để nạo vét bùn, vận chuyển đất lên xe tải. Tiếng máy móc và xe ben gần như không ngừng suốt cả ngày.

"Mưa thì đường đầy bùn, đi lại rất trơn trượt. Đến lúc nắng lên lại bụi mù mịt, không gian như phủ một lớp sương bụi", một người dân sống ven công trường chia sẻ.

Nhiều hộ dân cho biết phải đóng kín cửa và lau dọn nhà nhiều lần mỗi ngày vì bụi phủ kín đồ đạc. Dù vậy, họ vẫn kỳ vọng dự án sớm hoàn thành để cải thiện tình trạng ngập úng.

Công nhân vệ sinh mặt đường, thu dọn bùn đất sau mưa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong quá trình thi công.

Được phê duyệt từ đầu năm 2013 với tổng mức đầu tư 3.916 tỷ đồng (điều chỉnh từ hơn 4.722 tỷ đồng), Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội gồm Trạm bơm Yên Nghĩa (công suất 120 m³/giây) và hai hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, 2. Dù các hạng mục này đã đưa vào vận hành từ năm 2023, hệ thống vẫn chưa phát huy hiệu quả do kênh La Khê chưa được thông dòng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bảo đảm tiêu úng khoảng 6.300 ha tại khu vực Hoài Đức, Hà Đông, Từ Liêm (cũ), đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước cho khoảng 18.652 ha khu vực phát triển đô thị phía Tây Hà Nội.