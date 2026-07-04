Điều gì đang diễn ra tại công trường tuyến metro hơn 55.000 tỷ ở TPHCM?

Chuẩn bị hạ tầng để lắp đặt robot đào hầm khổng lồ

Theo đó, ngày 2/7 vừa qua, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) đã phối hợp liên danh tổng thầu triển khai hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch). Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật đầu tiên và quan trọng của tuyến metro số 2, đánh dấu việc dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công trên thực địa.

Cùng với ga ST5 (Lê Thị Riêng), ga ST10 là hai nhà ga sẽ được sử dụng để lắp đặt và hạ hai máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine - loại thiết bị cơ giới hiện đại, được ví như một "con robot khổng lồ" chuyên dùng để đào đường hầm xuyên lòng đất) phục vụ thi công đoạn ngầm của toàn tuyến.

Công trường khu vực nhà ga ST10 (ga Phạm Văn Bạch) hiện nay.

Theo thiết kế, riêng ga ST10 có tổng chiều dài tường vây khoảng 534m, thời gian thi công dự kiến khoảng 6 tháng. Hạng mục này đóng vai trò tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn cho quá trình đào đất, thi công nhà ga và vận hành máy TBM ở các giai đoạn tiếp theo.

Chia sẻ với phóng viên, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), cho biết từ khi khởi công vào ngày 15/1, chủ đầu tư và các nhà thầu đã triển khai đồng thời nhiều phần việc như khảo sát địa chất, địa hình, thiết kế chi tiết và chuẩn bị thi công tại các nhà ga.

"Chúng tôi tập trung trước vào ga ST5 và ga ST10 vì đây là hai vị trí sẽ đưa máy đào hầm TBM xuống thi công các đoạn ngầm của tuyến. Đến nay, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế và đang triển khai những hạng mục chính đầu tiên trên công trường. Tiến độ hiện cơ bản được kiểm soát theo kế hoạch", ông Bằng cho biết.

Theo lãnh đạo MAUR, dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục phục vụ lắp đặt và vận hành máy đào hầm TBM vào quý III/2027. Toàn tuyến metro số 2 dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2030 theo kế hoạch của UBND TPHCM.

Ưu tiên nâng cao tỷ lệ nội địa hóa

Bên cạnh tiến độ, MAUR cũng đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Theo ông Phan Công Bằng, ngay từ khâu lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư đã yêu cầu ưu tiên tối đa các hạng mục doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực thực hiện.

"Chúng tôi không chỉ hướng đến xây dựng công trình đúng tiến độ mà còn từng bước làm chủ công nghệ đường sắt đô thị. Những phần việc doanh nghiệp Việt Nam có thể đảm nhận sẽ được ưu tiên tiếp nhận chuyển giao công nghệ để thực hiện", ông Bằng nói.

Theo ông, mục tiêu là nâng tỷ lệ nội địa hóa lên khoảng 30-40% giá trị hệ thống, từ lĩnh vực xây lắp, tư vấn đến sản xuất đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu và thiết bị chuyên ngành thông qua hợp tác với các đối tác quốc tế. Điều này không chỉ giúp phát triển ngành công nghiệp đường sắt trong nước mà còn giảm chi phí vận hành, bảo trì trong suốt quá trình khai thác.

Các công nhân tiến hành hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch).

Lãnh đạo MAUR cũng cho biết trong thời gian tới, khi triển khai các nhà ga ngầm trên tuyến metro số 2, việc tổ chức giao thông sẽ có những thay đổi nhất định. Một số đoạn đường sẽ phải dựng rào chắn phục vụ thi công, thậm chí phải di dời một số cây xanh để triển khai công trình.

“Chúng tôi đã tính toán rất kỹ để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động giao thông. Tuy nhiên, đối với một dự án hạ tầng quy mô lớn như metro, chắc chắn sẽ có những tác động nhất định trong quá trình thi công.

Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kiểm soát công trường, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân” - ông Bằng thông tin.

Từ đó, lãnh đạo MAUR mong người dân sống dọc tuyến cũng như người tham gia giao thông chia sẻ với những khó khăn trước mắt để thành phố sớm có được tuyến metro số 2 vào năm 2030.

“Đây là tuyến đường sắt đô thị có vai trò rất quan trọng, kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc, góp phần giảm tải cho các trục giao thông như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh và tạo động lực phát triển không gian đô thị trong tương lai”- ông Phan Công Bằng thông tin.