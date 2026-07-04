Tháo “nút thắt cổ chai” gây kẹt xe cửa ngõ Tây Ninh - TPHCM

Ghi nhận thực tế cho thấy, các khung giờ cao điểm sáng lẫn chiều, dòng phương tiện lưu thông trên tuyến ĐT824 luôn trong tình trạng quá tải.

Hàng dài xe tải, xe container cùng phương tiện cá nhân nối đuôi kéo dài nhiều cây số hướng về cầu TL9. Lượng lớn xe máy của công nhân từ các khu, cụm công nghiệp nhập dòng cũng khiến giao thông khu vực trở nên phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, ĐT824 là tuyến giao thông cửa ngõ quan trọng kết nối Tây Ninh với TPHCM. Tuy nhiên, sau khi tuyến đường được nâng cấp lên 4 làn xe và hoàn thành năm 2024, lưu lượng phương tiện tăng mạnh, trong khi đoạn kết nối tại cầu TL9 trên đường Nguyễn Văn Bứa chỉ có 2 làn xe, tạo thành “nút thắt cổ chai” khiến phương tiện thường xuyên dồn ứ.

Để giải quyết tình trạng trên, TPHCM và tỉnh Tây Ninh đã thống nhất đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực giáp ranh. Theo đó, TPHCM sẽ nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ ngã Ba Giồng đến cầu TL9, lên 6 làn xe.

Phía Tây Ninh sẽ mở rộng đoạn ĐT824 dài khoảng 100m tính từ cầu TL9 lên 6 làn xe nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ. Hiện Sở Xây dựng hai địa phương đang rà soát hiện trạng, hoàn thiện các thủ tục liên quan để trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn, phấn đấu triển khai và hoàn thành các dự án trong giai đoạn 2026-2030