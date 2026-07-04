Loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Ecopark góp ý hoàn thiện một dự thảo luật quan trọng liên quan đến bất động sản

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, ngày 3/7/2026, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, Sở Xây dựng các địa phương tại các điểm cầu trực tuyến cùng đông đảo chuyên gia, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp bất động sản.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết việc sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản không chỉ nhằm tháo gỡ các vướng mắc trước mắt mà còn hướng tới xây dựng khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch, tạo điều kiện để thị trường phát triển lành mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung góp ý vào các nhóm chính sách lớn của dự thảo, đặc biệt là các nội dung về phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, quản lý môi giới, sàn giao dịch, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường. Đồng thời, rà soát để bảo đảm sự thống nhất với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư và các luật liên quan.

Tại hội thảo, các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao định hướng sửa đổi luật theo hướng cải cách mạnh mẽ, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Toàn cảnh hội thảo (nguồn ảnh: Bộ Xây dựng).

Tại đây, đại diện Sở Xây dựng các địa phương, các hội nghề nghiệp và doanh nghiệp như Vingroup, Sun Group, Housenow, Ecopark, HUD, Everland góp ý hoàn thiện quy định về bàn giao nhà ở, công trình xây dựng; làm rõ hơn mối quan hệ giữa quyền sở hữu công trình và quyền sử dụng đất trong một số trường hợp đặc thù.

Đồng thời bổ sung quy định cụ thể hơn về quyền, nghĩa vụ của các bên trong giao dịch và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc triển khai dự án theo đúng cam kết.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp. Thứ trưởng yêu cầu Ban soạn thảo khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo hướng bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường chuyển đổi số.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trở thành nền tảng pháp lý quan trọng, góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.