Nhà Khang Điền đồng hành cùng TP. HCM chỉnh trang đô thị

Đại diện lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành, Ban Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Công ty Khang Điền và Ngân hàng OCB thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Công trình được thực hiện hoàn toàn từ nguồn tài trợ tự nguyện của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), tiếp tục phát huy hiệu quả chủ trương xã hội hóa trong đầu tư các công trình phục vụ cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đánh giá Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là một trong những cơ sở y tế tuyến đầu trong điều trị các bệnh về lao và hô hấp, tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân từ TP.HCM cũng như nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Theo lãnh đạo thành phố, công trình chỉnh trang không chỉ cải thiện cơ sở vật chất mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn của TP.HCM. Sự đồng hành của doanh nghiệp cùng ngành y tế đã tạo nên môi trường khám chữa bệnh khang trang, sạch đẹp hơn, hỗ trợ tích cực cho công tác điều trị, nâng cao chất lượng chuyên môn và mang lại tâm lý thoải mái cho người bệnh.

Sau nhiều năm hoạt động, nhiều hạng mục của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã xuống cấp, cần được cải tạo để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ y, bác sĩ.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sau khi được chỉnh trang đồng bộ.

TS.BS Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cho biết chỉ sau vài tuần hoàn thành chỉnh trang, bệnh viện đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người bệnh. Không gian xanh cùng cảnh quan được cải thiện giúp bệnh nhân, đặc biệt là người mắc các bệnh hô hấp mạn tính, cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn trong quá trình điều trị.

Đại diện Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nhiều năm qua luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh và chỉnh trang không gian công cộng.

Sau chương trình cải tạo bệnh viện năm 2021, lần này Khang Điền tiếp tục tài trợ nâng cấp gần như toàn bộ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với 15 hạng mục phục vụ trực tiếp hoạt động khám chữa bệnh.

Các hạng mục được cải tạo gồm cảnh quan khuôn viên, sơn mới các khối nhà chuyên khoa, chỉnh trang khoa Ung bướu, khoa Nhi, khoa Dược, khoa Cấp cứu, khu khám - chẩn đoán kỹ thuật cao, khu bệnh không lây nhiễm, nhà chờ thân nhân, cùng hệ thống cổng và hàng rào trên các tuyến đường Hồng Bàng và Ngô Quyền.

Việc đồng bộ màu sắc, bổ sung mảng xanh và cải thiện các không gian sinh hoạt chung được kỳ vọng mang đến môi trường khám chữa bệnh thân thiện, thuận tiện hơn cho người dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại một trong những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của TP.HCM.

Trong thời gian tới, Khang Điền cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong các chương trình chỉnh trang đô thị và nâng cấp các công trình công cộng, hướng tới xây dựng không gian sống hiện đại, nhân văn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Được xây dựng từ năm 1906, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hiện là bệnh viện hạng I (tuyến chuyên sâu) trực thuộc Sở Y tế TP.HCM và là một trong những đơn vị đầu ngành của cả nước trong lĩnh vực điều trị bệnh lao và bệnh phổi.