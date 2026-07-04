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Cần lưu ý gì khi ký hợp đồng xây nhà trọn gói?

| | Bất động sản

Hợp đồng xây nhà trọn gói là căn cứ pháp lý quan trọng, quy định quyền và nghĩa vụ giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công.

Xây nhà trọn gói là gì?

Xây nhà trọn gói (hay còn gọi là dịch vụ “chìa khóa trao tay”) là hình thức chủ đầu tư giao toàn bộ quá trình xây dựng cho một đơn vị thi công, từ khâu tư vấn, thiết kế, xin giấy phép xây dựng (nếu có), chuẩn bị vật tư, thi công phần thô, hoàn thiện đến bàn giao công trình.

Gia chủ chỉ cần thống nhất phương án thiết kế, vật liệu, ngân sách và tiến độ với nhà thầu. Sau khi công trình hoàn thành, đơn vị thi công sẽ bàn giao ngôi nhà đúng theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

Những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng xây nhà trọn gói

Hợp đồng xây nhà trọn gói không chỉ là văn bản ghi nhận thỏa thuận giữa hai bên mà còn là cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Vì vậy, việc đọc kỹ từng điều khoản là bước quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư.

Quy định rõ phạm vi công việc

Đây là điều khoản quan trọng nhất trong hợp đồng xây nhà trọn gói. Gia chủ cần xác định rõ nhà thầu sẽ thực hiện những hạng mục nào, chẳng hạn thiết kế kiến trúc, kết cấu và điện nước, xin giấy phép xây dựng (nếu có thỏa thuận), thi công phần thô, thi công hoàn thiện....

Việc quy định chi tiết giúp tránh tình trạng mỗi bên hiểu theo một cách khác nhau khi phát sinh công việc ngoài dự kiến.

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Khi ký hợp đồng xây nhà trọn gói cần đọc kỹ tường điều khoản. (Ảnh: Happynest)

Vật tư phần thô và phần hoàn thiện

Vật liệu xây dựng ảnh hưởng trực tiếp tới đơn giá xây nhà, đồng thời là yếu tố đảm bảo chất lượng lâu dài cho công trình.

Phần vật tư cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tranh chấp là vật liệu thực tế không đúng như cam kết.

Vì vậy khi ký hợp đồng xây nhà trọn gói, gia chủ cần quan tâm tới vật liệu xây dựng gồm: chủng loại, đơn giá, tên thương hiệu, quy cách, xuất xứ...

Tiến độ thi công

Để tránh mâu thuẫn về sau, hợp đồng xây nhà trọn gói cần ghi rõ ràng về tiến độ thi công. Tiến độ cần được chia thành từng giai đoạn cụ thể như: hoàn thành phần móng, hoàn thành phần thô, hoàn thành nội thất, nghiệm thu và bàn giao.

Ngoài ra, hợp đồng cũng nên quy định rõ trách nhiệm nếu nhà thầu chậm tiến độ, bao gồm mức phạt hoặc phương án xử lý trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai hoặc thay đổi từ phía chủ đầu tư.

Điều khoản bảo hành và bảo trì

Sau khi bàn giao, công trình vẫn có thể phát sinh các vấn đề như nứt tường , thấm nước hoặc hư hỏng một số hạng mục hoàn thiện.

Do đó, hợp đồng cần ghi rõ thời gian bảo hành, phạm vi bảo hành, quy trình tiếp nhận và xử lý sự cố, thời gian khắc phục sau khi nhận được thông báo.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

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