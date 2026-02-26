Dự án hơn 5.000 tỷ của Tập đoàn FLC tại bãi biển đông khách nhất Thanh Hoá liên tiếp đón tin vui

Theo thông tin từ fanpage chính thức, FLC Sầm Sơn liên tiếp được vinh danh trên các nền tảng du lịch và đặt phòng hàng đầu. Đây được xem là bước tiến quan trọng, cho thấy sức hút bền bỉ của điểm đến này trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Cụ thể, FLC Luxury Resort Sầm Sơn đạt danh hiệu Premium Hotel 2025 từ Trip.com, đồng thời đạt điểm Superb 9.4/10 theo đánh giá từ Hotels.com (2026 – Our Guests Rated).

Trong khi đó, FLC Grand Hotel Sầm Sơn ghi nhận điểm Very Good 8.2/10 từ Hotels.com và được vinh danh Mytour Choice Award bởi Mytour.vn.

Theo FLC Sầm Sơn, những danh hiệu và điểm số ấn tượng này không chỉ phản ánh chất lượng dịch vụ, không gian nghỉ dưỡng hay trải nghiệm ẩm thực, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự tin yêu của hàng triệu du khách đã lựa chọn FLC Sầm Sơn làm điểm dừng chân.

Đại diện FLC Sầm Sơn gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn đồng hành và dành những phản hồi tích cực.

Dự án FLC Sầm Sơn (ảnh: FLC).

Được biết, quần thể nghỉ dưỡng này được khánh thành vào tháng 7/2015, với quy mô khoảng 200 ha và tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng.

Dự án bao gồm Trung tâm Hội nghị quốc tế 1.300 chỗ ngồi; khách sạn 5 sao thiết kế hình cánh cung ôm trọn bể bơi nước mặn rộng 5.100 m²; khu resort cao cấp; cùng sân golf 18 lỗ… tạo nên một trong những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Thanh Hóa.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa ngay bãi biển Sầm Sơn thơ mộng. Theo thống kê, năm 2025, Sầm Sơn đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, đạt doanh thu 17,48 nghìn tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu du lịch của Thanh Hóa và là một trong những điểm đến hút khách nhất cả nước.