Con trai 9X nhà Bầu Hiển đã nắm trong tay những gì trước khi ứng cử HĐND TP Hà Nội?

26-02-2026 - 07:27 AM | Bất động sản

Sự xuất hiện của Đỗ Vinh Quang trong danh sách ứng cử viên HĐND TP Hà Nội thu hút chú ý không chỉ bởi yếu tố “doanh nhân 9X”, mà còn bởi nền tảng quản trị và kinh nghiệm điều hành tích lũy qua nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái T&T Group.

Trong danh sách 205 ứng cử viên chính thức đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) vừa được Ủy ban Bầu cử Thành phố công bố, ông Đỗ Vinh Quang là một trong những cái tên thu hút sự quan tâm đáng kể của dư luận.

Sự chú ý không chỉ đến từ yếu tố “doanh nhân trẻ 9X”, mà còn bởi ông là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), người sáng lập và điều hành T&T Group, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn tại Việt Nam.

Sinh năm 1995, Đỗ Vinh Quang hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group, trực tiếp tham gia điều hành nhiều lĩnh vực kinh doanh trọng yếu. Trong đó, bất động sản được xem là một trụ cột chiến lược dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trải qua giai đoạn tái cấu trúc và sàng lọc mạnh mẽ.

Trong hệ sinh thái bất động sản của tập đoàn, hai thương hiệu phát triển dự án chủ lực là T&T Land và T&T Homes đang triển khai hàng loạt khu đô thị, tổ hợp nhà ở và thương mại tại nhiều tỉnh, thành phố.

Một trong những dự án quy mô lớn nhất phía Nam là T&T City Milennia tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (trước sáp nhập). Với tổng diện tích khoảng 267 ha, dự án được quy hoạch thành khu đô thị phức hợp gồm nhà phố, shophouse, biệt thự và căn hộ, phát triển theo nhiều giai đoạn.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Khu dân cư Phước Thọ trung tâm tỉnh Vĩnh Long là một dấu ấn đáng chú ý khác. Với quy mô hơn 11 ha, dự án được phát triển theo mô hình khu dân cư thấp tầng gồm biệt thự, nhà phố và shophouse, kết hợp các hạng mục thương mại – dịch vụ.

Tại Hà Nội, T&T DC Complex do T&T Land phát triển là tổ hợp căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại trên trục đường Trần Thủ Độ (quận Hoàng Mai cũ). Dự án đã bàn giao cho cư dân và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho nhiều căn hộ.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng từng phát triển dự án T&T Capella sở hữu vị trí đắc địa hiếm hoi tại ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng, quỹ đất hiếm hoi còn sót lại tại khu vực trung tâm quận Đống Đa cũ.

Trong khi đó, tại Nghệ An, dự án T&T Victoria ở trung tâm TP. Vinh tiếp tục mở rộng hiện diện của T&T tại khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới phân khúc khách hàng trung – cao cấp.

Bên cạnh mảng bất động sản dân cư và đô thị, T&T Group đã mở rộng sang lĩnh vực phát triển khu công nghiệp. Một trong những dự án tiêu biểu là Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ – Giai đoạn 1, có quy mô khoảng 41,7 ha tại Hà Nội. Đây được xem là cụm công nghiệp lớn nhất Hà Nội, định hướng phát triển các ngành công nghiệp sạch.

Ngoài bất động sản, ông Đỗ Vinh Quang còn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines sau khi T&T Group trở thành cổ đông chiến lược của hãng. Ở lĩnh vực thể thao, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội.

Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của vợ ông Quang là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Sau khi kết hôn năm 2022, bà tham gia hoạt động kinh doanh và hiện giữ vị trí lãnh đạo tại T&T Retail – đơn vị phụ trách mảng bán lẻ và phát triển trung tâm thương mại trong hệ sinh thái T&T.

Tú An

