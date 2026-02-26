Tỉnh từng rộng nhất cả nước sắp khởi công tuyến cao tốc dài 60 km, trị giá gần 24.000 tỷ

Ảnh minh họa.

Chiều 24/2, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc có tổng chiều dài 60 km, đi qua địa phận 9 xã gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Điểm đầu tại Km0 giao với cao tốc Bắc – Nam phía Đông (đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt) thuộc xã Hưng Nguyên; điểm cuối tại Km60, kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2029. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công trước ngày 30/4/2026.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án bám sát các bộ, ngành để hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết trước ngày 28/2, quyết tâm khởi công dịp 30/4 theo kế hoạch.

UBND tỉnh cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu Sở NN&MT phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án và các địa phương rà soát, bổ sung các mỏ cát, mỏ vật liệu xây dựng và vị trí bãi thải phục vụ thi công; đồng thời kiểm tra lại công tác giải phóng mặt bằng, rà soát biện pháp thi công và giá vật liệu nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ và tránh lãng phí.

Về quy mô, tuyến cao tốc được đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh; nền đường, cầu và các đoạn đào sâu, đắp cao được thiết kế theo quy mô 6 làn xe, giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn.

Dự án được chia thành 10 dự án thành phần, gồm 1 dự án xây dựng tuyến chính và 9 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về công tác giải phóng mặt bằng, toàn tuyến chủ yếu ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở… Có 210 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở, trong đó 113 hộ phải bố trí tái định cư tại 10 khu tái định cư thuộc 6 xã; 3 xã không phát sinh nhu cầu tái định cư.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm tỉnh Nghệ An tới cửa khẩu Thanh Thủy, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics và thúc đẩy thương mại biên giới. Đồng thời, tuyến đường được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, dịch vụ và logistics tại Khu kinh tế cửa khẩu.

Nghệ An từng là tỉnh có diện tích rộng nhất Việt Nam, nhưng sau đợt sáp nhập tỉnh, tỉnh Lâm Đồng hiện giữ vị trí này với diện tích 24.233 km2. Hiện nay, Nghệ An đứng thứ 4 về diện tích với khoảng 16.490 km2.



