Việt Nam vươn mình toàn cầu, cần những tổ hợp xứng tầm thế giới

Việt Nam đang khẳng định vị thế là một nền kinh tế năng động

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đang khẳng định vị thế là một nền kinh tế năng động, tăng trưởng cao và thu hút đầu tư mạnh mẽ. Năm 2025, chúng ta đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong hội nhập, với tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt mốc 514 tỷ USD (theo báo cáo của Tổng cục Thống kê). Đây là mức tăng trưởng cao, khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.

Hướng tới giai đoạn 2026-2030, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Việt Nam đặt mục tiêu đầy khát vọng: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD, tỉ trọng công nghiệp chế biến - chế tạo khoảng 28% GDP, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP, và đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Những chỉ tiêu này không chỉ phản ánh khát vọng phát triển nhanh, bền vững mà còn nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đồng thời đặt nền tảng cho tầm nhìn năm 2045: trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được điều này, Việt Nam đang tiếp tục mở cửa mạnh mẽ hơn, hoàn thiện thể chế, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghệ số, tài chính, sản xuất hiện đại.

Để hỗ trợ mục tiêu hội nhập và tăng trưởng cao, việc xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế, các tổ hợp xứng tầm là một trong những bước đi chiến lược quan trọng. Tại thủ đô Hà Nội, dù chưa có trung tâm tài chính quốc tế chính thức nhưng khu vực Tây Hồ Tây – cửa ngõ quan trọng của thủ đô đang nổi lên như một "tâm điểm" phát triển đô thị cao cấp, hội tụ các yếu tố tài chính - kinh doanh tầm cỡ.

Tổ hợp căn hộ hàng hiệu Noble West Lake Ha Noi sẽ được Sunshine Group khởi công vào ngày 3/2/2026 tại ô đất CT5-6, Khu đô thị Ciputra

Nổi bật là các dự án của Tập đoàn Sunshine Group, đặc biệt tổ hợp căn hộ hàng hiệu Noble West Lake Ha Noi (sẽ khởi công vào ngày 3/2/2026 tại ô đất CT5-6, Khu đô thị Ciputra). Đây được xem là "khu đất vàng cuối cùng" tại lõi Ciputra - Tây Hồ Tây, với quy mô đủ lớn để phát triển dự án siêu sang, biệt thự trên cao sky villa, kết hợp không gian sống xanh bên hồ Tây và tiện ích đẳng cấp quốc tế.

Các dự án như Noble West Lake Ha Noi không chỉ nâng tầm bất động sản cao cấp mà còn góp phần xây dựng "tổ hợp xứng tầm thế giới" tại Thủ đô, hỗ trợ thu hút chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài – yếu tố then chốt để Hà Nội hướng tới vai trò trung tâm tài chính - kinh tế phía Bắc.

Noble West Lake Ha Noi - "Tổ hợp xứng tầm thế giới" tại Thủ đô

Noble West Lake Ha Noi được định vị là tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu phân khúc Branded Residences Việt Nam, hội tụ các giá trị sống thượng lưu theo chuẩn mực cao nhất phân khúc này. Dự án sở hữu vị trí kim cương ngay mặt tiền đường Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall West Lake, ôm trọn tầm view panorama triệu đô ba lớp – hồ Tây rộng lớn, công viên Ciputr a gần 70 ha xanh mát và sông Hồng hùng vĩ.

Với quy mô ấn tượng gần 6 ha đất sạch, dự án gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng + 3 tầng hầm, cung ứng 2.060 căn hộ hàng hiệu – trở thành dự án căn hộ hạng sang có quy mô lớn nhất Hà Nội năm 2026. Với lợi thế kế cận công viên lớn bậc nhất Hà Nội, dự án thụ hưởng trọn vẹn gần 70h a mảng xanh, tức biên độ sinh thái lớn gấp 10 lần diện tích phát triển lõi.

Đặc biệt, dự án sở hữu thiết kế facade kính Low-E ba lớp chạm sàn nhằm tối ưu ánh sáng và tầm nhìn panorama không giới hạn. Mỗi căn hộ được kiến tạo như một "tác phẩm may đo" theo triết lý Bespoke Craftsmanship, với bộ sưu tập dinh thự trên không xa xỉ, nội thất hàng hiệu và hệ tiện ích 5–6 sao vượt trội: tổ hợp mua sắm nghỉ dưỡng quy tụ các thương hiệu chọn lọc; không gian chăm sóc sức khỏe và thư giãn chuyên sâu; trung tâm thể thao fitness cao cấp; nhà hàng fine dining; khu lounge – bar chuyên biệt, hồ bơi vô cực và những vườn xanh… tất cả được quản lý vận hành bởi tiêu chuẩn cao nhất từ nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới.

Dự án sẽ chính thức khởi công ngày 2/3/2026, mở màn mạnh mẽ cho năm 2026 của Sunshine Group với loạt siêu dự án tại Ciputra - Tây Hồ Tây. Noble West Lake Ha Noi không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng sống thượng lưu chuẩn quốc tế, thu hút giới tinh hoa trong nước, chuyên gia nước ngoài, nhà đầu tư FDI – yếu tố then chốt để Hà Nội hướng tới vai trò trung tâm tài chính - kinh tế phía Bắc. Các dự án như Noble West Lake Ha Noi không chỉ nâng tầm bất động sản cao cấp mà còn góp phần xây dựng "tổ hợp xứng tầm thế giới" tại Thủ đô, hỗ trợ thu hút chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài.

Có thể nói, trong hành trình hội nhập và mở cửa, Việt Nam không chỉ cần tăng trưởng kinh tế cao mà còn phải sở hữu những tổ hợp đô thị, tài chính hiện đại, xứng tầm quốc tế. Các trung tâm tài chính cùng những dự án đẳng cấp như Noble West Lake Ha Noi của Sunshine Group tại Tây Hồ Tây chính là những minh chứng sống động cho khát vọng đó, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ kinh tế toàn cầu.