Đường huyết mạch Bắc TPHCM lột xác ra sao khi được rót thêm 20.000 tỷ

26-02-2026 - 11:10 AM | Bất động sản

Đường Mỹ Phước Tân Vạn là tuyến huyết mạch phía Bắc TPHCM dài hơn 60 km, trong đó hơn 15km được đầu tư mở rộng từ 6 làn lên đến 12 làn xe nhằm hỗ trợ khai thác hiệu quả cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và Vành đai 3.

Ngày 26/2, ghi nhận của phóng viên, đường Mỹ Phước Tân Vạn﻿ đoạn giao với công trình Nút giao Bình Chuẩn thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM đang được thi công mở rộng từ 6 lên đến 12 làn xe. Đoạn này khoảng 2 km được thi công trước và tổng chiều dài mở rộng là hơn 15 km.

Hiện nay các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công mở rộng đường Mỹ Phước Tân Vạn để kết nối với nút giao Bình Chuẩn.

Hai bên đường Mỹ Phước Tân Vạn đang được mở rộng﻿ đoạn từ điểm giao nhau với đường Nguyễn Thái Bình đến đường Thuận Giao 05. Các hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, đường điện, đường ống nước tại đây đã được di dời. Nhà thầu đang thi công đào nền đường, cống thoát nước, lu lèn, đổ đất.

Toàn tuyến Mỹ Phước Tân Vạn dài hơn 60 km đang được nghiên cứu và triển khai nâng cấp﻿ từ 6 làn lên 10-12 làn xe để giảm tải áp lực giao thông.

Có khoảng 15,3 km đường Mỹ Phước Tân Vạn đi trùng với tuyến đường Vành đai 3 TPHCM﻿. Đặc biệt, đoạn giao tại nút giao Bình Chuẩn đang được đẩy nhanh thi công mở rộng lên 12 làn xe để đón đầu việc thông xe Vành đai 3.

Tuyến Mỹ Phước Tân Vạn đóng vai trò là "mạch máu" nối các khu công nghiệp phía Bắc TPHCM đến các cảng tại TPHCM và Đồng Nai, trực tiếp kết nối với dự án Cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Đoạn Vành đai 3 TPHCM qua địa phận tỉnh Bình Dương cũ (bao gồm phần đi trùng Mỹ Phước Tân Vạn) đang được nỗ lực đẩy nhanh tiến độ﻿ để thông xe toàn tuyến vào 30/6/2026.

Dự án nâng cấp toàn tuyến Mỹ Phước Tân Vạn dự kiến có tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng theo hình thức PPP.

Hiện tại, các hạng mục quan trọng như cầu vượt﻿ và nút giao đang được ưu tiên thi công. Một số làn đường đã được điều chỉnh phân luồng, đóng tạm thời để phục vụ xây dựng cầu vượt kết nối.

Hiện nay, tại điểm vòng xoay của nút giao Bình Chuẩn, các phương tiện đã được điều tiết lưu thông sang hai tuyến nhánh để nhường mặt bằng thi công﻿ bệ mố và dầm cầu vượt băng qua đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Theo đánh giá, tiến độ của nút giao Bình Chuẩn﻿ đang chậm hơn so với mục tiêu đặt ra. Từ đầu năm 2026, các nhà thầu đã bố trí tăng ca, tăng kíp, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình này. (Trong ảnh là phối cảnh nút giao Bình Chuẩn).

Theo Hương Chi

Tiền Phong

