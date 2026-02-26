Đường huyết mạch Bắc TPHCM lột xác ra sao khi được rót thêm 20.000 tỷ

Ngày 26/2, ghi nhận của phóng viên, đường Mỹ Phước Tân Vạn﻿ đoạn giao với công trình Nút giao Bình Chuẩn thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM đang được thi công mở rộng từ 6 lên đến 12 làn xe. Đoạn này khoảng 2 km được thi công trước và tổng chiều dài mở rộng là hơn 15 km.