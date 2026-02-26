Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Giá đất trên tuyến đường Láng cao nhất 173,3 triệu đồng/m2

26-02-2026 - 11:07 AM | Bất động sản

Theo Bảng giá đất 2026, tuyến đường Láng thuộc khu vực 2, với giá cao nhất là 173,3 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Tuyến đường này có chiều dài 3,4 km; chiều rộng mặt cắt ngang trung bình 21m.

Theo đề xuất, tuyến đường dưới thấp sẽ được mở rộng lên 53,5m; tuyến đường trên cao có mặt cắt ngang khoảng 19m (phương án 1).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 21.377 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB khoảng 16.914 tỷ đồng, chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan là 4.563 tỷ đồng.

Khu vực Ngã Tư Sở

Bên cạnh quy mô của dự án, người dân cũng đang rất quan tâm đến việc nếu đề xuất được triển khai, người bị thu hồi đất sẽ được bồi thường theo mức giá nào? Trong khi thị trường giá đất ở dọc tuyến đường Láng hiện dao động từ 140 triệu đồng/m2 đến 400 triệu đồng/m2 tùy theo từng vị trí.

Luật sư Nguyễn Thị Vinh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, nếu đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội được thông qua và triển khai trong năm 2026, người bị hồi đất sẽ được bồi thường theo Bảng giá đất 2026 (áp dụng từ 1/1/2026).

Theo Bảng giá đất 2026, Hà Nội được chia thành 17 khu vực. Bảng giá đất được chia thành đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp và giá đất chưa sử dụng.

Đất phi nông nghiệp được chia thành 4 vị trí. Trong đó, vị trí 1 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường (phố), ngõ; vị trí 2 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi từ 3,5m trở lên; vị trí 3 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 2m đến dưới 3,5m; vị trí 4 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất dưới 2m.

Theo Bảng giá đất 2026, đường Láng thuộc Khu vực 2. Vị trí 1 có giá 173,3 triệu đồng/m2; vị trí 2 gần 92 triệu đồng/m2; vị trí 3 khoảng 70,2 triệu đồng/m2; vị trí 4 khoảng 62 triệu đồng/m2.

Về giá đất thương mại, dịch vụ: Vị trí 1 là 61,9 triệu đồng/m2; vị trí 2 là 32,8 triệu đồng/m2; vị trí 3 là 25,1 triệu đồng/m2 và vị trí 4 khoảng 22,2 triệu đồng/m2.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại tuyến đường Láng đối với vị trí 1 là 40,5 triệu đồng/m2; vị trí 2 là 22 triệu đồng/m2; vị trí 3 là 16,8 triệu đồng/m2 và vị trí 4 khoảng 14,6 triệu đồng/m2.

Giá đất nông nghiệp tại khu vực 2 là 290.000 đồng/m2.

Cũng theo luật sư Vinh, ngoài được bồi thường thường đất, theo Điều 108 Luật Đất đai 2024, người bị thu hồi còn được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời... Bên cạnh đó, tùy từng dự án mà thành phố, chủ đầu tư có hỗ trợ phù hợp.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

