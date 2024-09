Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh hơn 2.300 tỷ đồng tại Bình Định của Phát Đạt bất ngờ có diễn biến mới

Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh nằm dọc quốc lộ 19

Cụ thể, theo Quyết định số 3322/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đợt 1 cho dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh với diện tích gần 21,3ha. Diện tích này bao gồm đất ở, đất công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, công viên và giao thông.

Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh là dự án tính được tiền sử dụng đất đầu tiên theo luật mới tại tỉnh Bình Định, do Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Dự án nằm ở vị trí thuận lợi dọc Quốc lộ 19, cung đường từ sân bay Phù Cát về trung tâm thành phố Quy Nhơn.

Khu đô thị Bắc Thanh Hà sẽ cung ứng1.422 sản phẩm ra thị trường, hứa hẹn mang lại nguồn tài chính mạnh cho PDR từ Quý 4/2024 và các năm tiếp theo.

Về phía Phát Đạt, hiện Công ty đang hợp tác với các ngân hàng để chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh ngay trong tháng 10/2024, dự kiến cung ứng 1.422 sản phẩm ra thị trường.

Được biết, vào tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định giao tiếp (đợt 3) gần 15,8 ha đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án này. Như vậy, dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh đã được UBND tỉnh Bình Định giao gần 90% đất tổng diện tích dự án.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định có văn bản xác nhận dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh phù hợp với quy định để tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền …

Được biết, cũng trong tháng 9 này, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng đã cấp Giấy phép Xây dựng số 2904/GPXD cho Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển cao ốc Hòa Phú (một công ty con của Phát Đạt) được triển khai xây dựng các hạng mục thuộc phần hầm, phần thân của dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Dự án Thuận An 2 có diện tích hơn 2,65ha, cao 39 tầng, với tối đa 4 tầng hầm, cung cấp khoảng 3.270 căn hộ và 16 căn nhà phố liên kế. Đây là dự án thuộc tổ hợp dự án rộng 4,46 ha với 2 khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2.

Như vậy, Phát Đạt đã hoàn tất toàn bộ giấy phép xây dựng cho Tổ hợp dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2. Hiện nay, Công ty đang đẩy mạnh triển khai các hoạt động thi công, xây dựng, tiến tới giai đoạn tính tiền sử dụng đất, đưa dự án vào triển khai kinh doanh trong quý 4/2024.