Dự án LNG 3 tỷ USD ở Long An giờ ra sao?

Dự án Nhà máy điện khí LNG Long An I và Long An II đặt tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có tổng mức đầu tư khoảng 3,13 tỷ USD do VinaCapital và GS Energy (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư.

Dự án có công suất dự kiến 3.000 MW, bao gồm 2 nhà máy tua bin khí chu trình hỗn hợp, công suất mỗi nhà máy 1.500 MW, diện tích mặt đất sử dụng khoảng 85ha. Mục tiêu dự án là đầu tư kinh doanh năng lượng (sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện).

Theo thông tin mới nhất từ Sở Công Thương Long An, từ khi có quyết định chủ trương và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ đầu tư dự án đã và đang tích cực thực hiện các thủ tục và công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án.

Cụ thể, chủ đầu tư đã thực hiện thỏa thuận, được Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu chấp thuận độ cao ống khói của Nhà máy điện LNG Long An I và Long An II tại văn bản số 78/TC-QC ngày 11/2/2022.

Chủ đầu tư cũng đã triển khai thực hiện và được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và Long An II tại Quyết định số 2102/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2022.

Liên quan đến thực hiện Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Dự án được Cục Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy đồng ý về PCCC đối với giải pháp thiết kế bậc chịu lửa, giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC, bố trí mặt bằng có liên quan đến PCCC và phương án trang bị phương tiện PCCC thể hiện trong hồ sơ thiết kế cơ sở tại Văn bản số 01/PCCC&CNCH-P4 ngày 03/1/2023.

Chủ đầu tư cũng thực hiện Đề án khai thác, sử dụng nước mặt công trình, Nhà máy điện LNG Long An I và Long An II đã được Hội đồng thẩm định (Cục Quản lý tài nguyên nước- Bộ TN&MT) họp thẩm định vào ngày 12/5/2023. Kết luận thông qua với điều kiện hiệu chỉnh theo ý kiến góp ý của Hội đồng (Công văn từ Bộ TN&MT ngày 17/5/2023).

Về thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà đầu tư đã có Văn bản số 11/2022/CV ngày 20/9/2022 trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Long An (ấn bản 1), văn bản số 15/2022/CV ngày 08/12/2022 hoàn thiện báo cáo, Văn bản số 1/2023/CV ngày 7/2/2023 trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Long An (ấn bản 2) và Văn bản 02/2023/CV ngày 8/3/2023 trình thẩm định ấn bản 2 (đã được hiệu chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, và đóng dấu xác nhận thẩm tra) gửi Bộ Công Thương/Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Sở Công Thương Long An đánh giá, các thủ tục và công tác chuẩn bị đầu tư khác của Nhà máy điện LNG Long An I và Long An II đang được nhà đầu tư tích cực thực hiện, và định kỳ thực hiện báo cáo tiến độ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương đúng theo quy định của Luật Đầu tư.

Dự án điện Long An từng được đăng ký ban đầu là dự án nhiệt điện than. Dự án điện khí từ khí hoá lỏng này là một trong những dự án điện lớn nhất tại miền Nam Việt Nam và mang lại một giải pháp đầy hứa hẹn cho tình trạng thiếu điện của khu vực, đồng thời xử lý được các mối lo ngại về tác động đối với môi trường.

Dự án này được cho là có khả năng đáp ứng khoảng 8% nhu cầu năng lượng của quốc gia khi đi vào vận hành.