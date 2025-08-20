Dự án trên khu đất 0,39ha của Xây lắp Nhật Anh không đủ điều kiện thí điểm theo Nghị quyết 171

Dự án của Xây lắp Nhật Anh không đủ điều kiện thí điểm theo Nghị quyết 171

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa công bố danh sách 169 dự án không đáp ứng điều kiện đưa vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất).



Nghị quyết này cho phép triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất sẵn có.

Theo Sở NNMT Hà Nội, có tổng cộng 169 khu đất dự án xin thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 171 nhưng không đáp ứng được các tiêu chí theo quy định.

Trong đó, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở cao tầng trên khu đất 0,39ha do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Nhật Anh đề xuất không đáp ứng điều kiện đưa vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171 với lý do không phù hợp với quy hoạch đô thị.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Nhật Anh tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương).

Theo công bố tại đăng ký doanh nghiệp, trước thời điểm ngày 8/9/2017, doanh nghiệp có 5 cổ đông sáng lập gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại I (đã chuyển nhượng); cổ đông Đặng Văn Nghĩa góp vốn 4,8 tỷ đồng (tỷ lệ 24%), bà Đỗ Thị Thùy Dương góp 1 tỷ đồng (tỷ lệ 5%); Bùi Tuấn Phong góp vốn 3 tỷ đồng (tỷ lệ 15%) và bà Nguyễn Thị Kim Duyên góp vốn 1 tỷ đồng (tỷ lệ 5%).

Sau thời điểm ngày 8/9/2017, các cổ đông nêu trên đã thoái vốn khỏi Xây lắp Nhật Anh. Cập nhật đến tháng 8/2018, doanh nghiệp thực hiện nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng. Ông Trần Ngọc Hà (SN 1961) làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Sở hữu đất vàng và mối liên hệ với Delta Group

Xây lắp Nhật Anh được biết đến là doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta (Delta Group). Mối liên hệ ấy được thể hiện qua Tổng giám đốc Trần Ngọc Hà.

Được biết, ông Hà còn là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động (Sunprotexim).

Sunprotexim được thành lập từ năm 2005, cũng là doanh nghiệp từng thuộc Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương). Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phục tùng máy khác,...

Sau khi tiến hành cổ phần hóa vào năm 2004, bà Nguyễn Thị Kim Dung (vợ ông Trần Nhật Thành - Chủ tịch HĐQT Delta Group) giữ chức Chủ tịch HĐQT Sunprotexim, còn ông Trần Ngọc Hà là Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc.

Theo cập nhật ngày 9/11/2018, doanh nghiệp này đã thực hiện nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.

Sunprotexim từng là chủ sở hữu lô đất 11A Cát Linh (quận Đống Đa (cũ) Hà Nội trước khi Thaiholdings "thế chân".

Tương tự như Sunprotexim, Delta Group thông qua việc thâu tóm Xây lắp Nhật Anh để sở hữu khu đất 605 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (cũ) Hà Nội.

Một lô đất khác có vị trí ngay cạnh 605 Minh Khai cũng thuộc sở hữu của Delta Group đó là 12.407 m2 đất kho và xưởng tại số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội do Công ty cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (Textaco, mã: TET) quản lý, sử dụng.

Giai đoạn trước 5/9/2017, khu đất số 79 Lạc Trung được quy hoạch làm dự án tổ hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, căn hộ để bán và cho thuê (dự án Red River View) do Textaco làm chủ đầu tư.

Quy mô dự án được xây dựng tổng diện tích là 12.407 m2, gồm 3 tầng hầm, 24 tầng nổi, mật độ 39%, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 145.000 m2. Nguồn vốn đầu tư dự kiến đều là vốn chủ sở hữu với tổng số tiền 1.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến là từ năm 2017 - 2020.

Tuy nhiên, ngày 5/9/2017, Textaco và Xây lắp Nhật Anh ký Hợp đồng kinh doanh số 09-2017/HĐHTKD về việc cùng hợp tác đầu tư xây dựng sử dụng khu đất 605 Minh Khai.

Đến ngày 27/04/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội đã có Văn bản số 2467/KH&ĐT-NNS về việc đề xuất nghiên cứu lập và triển khai dự án đầu tư theo hình thức hợp khối tại khu đất số 79 Lạc Trung và 605 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Trong đó, Sở KH&ĐT Hà Nội đề xuất với UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và pháp luật hiện hành

Sau đề xuất gộp đất nói trên, dự án được đổi tên thành "Trung tâm Thương mại - Dịch vụ, văn phòng làm việc và chung cư cao tầng" (tên thương mại không đổi là Red River View).

Mục đích đầu tư Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ để bán hoặc cho thuê tại khu đất 79 Lạc Trung và 605 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Dự án được đầu tư theo hình thức hợp khối tại 02 khu đất trên tổng diện tích 16.306 m². Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 1.889,3 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư giai đoạn 1 gồm Textaco góp 75% tương ứng 283,4 tỷ đồng và Nhật Anh góp 25% tương ứng 94,4 tỷ đồng. Giai đoạn 2 các bên thỏa thuận giá trị phần vốn góp của mỗi bên dựa trên diện tích và đơn giá xây dựng.

Tính đến 30/06/2025, liên danh Textaco và Xây lắp Nhật Anh đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc đề xuất nghiên cứu lập và triển khai dự án đầu tư dự án Red River View và đang chờ phê duyệt.