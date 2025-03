Dự án trọng điểm quốc gia mà Tập đoàn Sơn Hải muốn trúng thầu, cam kết chỉ 470 ngày là xong

Phối cảnh dự án cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Ảnh: ĐVTK

Đây là cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước.

Mới đây, gói thầu xây dựng cao tốc này được mở thầu, thu hút 5 nhà thầu tham dự.

Theo Biên bản mở thầu, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải) có giá dự thầu (sau giảm giá 8,6%) thấp nhất là 732,28 tỷ đồng, tức là giảm 147,753 tỷ đồng so với giá dự toán. Mức giá này cũng thấp hơn 134,175 tỷ đồng so với nhà thầu có giá dự thầu cao nhất, đó là Liên danh do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn dự thầu 866,455 tỷ đồng (đã giảm giá 5%).

Trong khi đó, đối với 3 nhà thầu còn lại, giá dự thầu lần lượt từ thấp đến cao là Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (với 800,693 tỷ đồng), Liên danh do Công ty TNHH Đồng Thuận Hà đại diện (với 804,062 tỷ đồng, đã giảm giá 5,92%) và Liên danh do CTCP Xây dựng Hạ tầng Đại Phong đại diện, với 836,099 tỷ đồng.

Đặc biệt, không chỉ có giá dự thầu cạnh tranh nhất, Tập đoàn Sơn Hải còn đưa ra thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất là 470 ngày. Trong khi các nhà thầu còn lại là 480 ngày (bằng với yêu cầu của hồ sơ mời thầu).

Trước đó, gói thầy này đã được gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm sửa đổi hồ sơ mời thầu.

Dự án giao thông trọng điểm quốc gia

Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là một trong những dự án trọng điểm quốc gia về giao thông. Ảnh: ĐVTK

Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (với chiều dài 59,2 km) được coi là một trong 8 dự án trọng điểm quốc gia về giao thông. Đây cũng là tuyến cao tốc đầu tiên kết nối TP HCM với Bình Dương và Bình Phước. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Phước có chiều dài 6,6 km, với tổng mức đầu tư 1.474 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư. Ngoài ra, còn có đoạn nối từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 dài khoảng 7 km gồm 4 km đã được tỉnh Bình Dương đầu tư quy mô đường đô thị 8 làn và 3 km địa phận TP HCM chưa đầu tư.

Dự án cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Bình Dương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai, tỉnh là địa phương có dự án đi qua dài nhất, khoảng 52 km, quy mô dự án là 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh. Cụ thể, giai đoạn 1 đầu tư theo hình thức PPP, quy mô 4 làn xe cao tốc, có làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m, vận tốc thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư 17.400 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 4.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 398 ha. Tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 là khoảng 8.283 tỷ đồng. Nguồn vốn giải tỏa đền bù thực hiện từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Dự án này được các địa phương của Bình Dương thực hiện kể từ năm 2024.

Trong khi đó, dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường cao tốc được thực hiện theo phương thức đầu tư đối tác công - tư (PPP), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Tổng mức đầu tư dự án thành phần 2 là khoảng 8.883 tỷ đồng và thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 - 2027.

Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là tuyến cao tốc đầu tiên kết nối TP HCM với Bình Dương và Bình Phước. Ảnh: ĐVTK

Việc đầu tư xây dựng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ giúp kết nối vùng Đông Nam Bộ, từ đó tạo động lực phát triển cho các địa phương và mở ra không gian phát triển mới. Theo các chuyên gia, khi dự án đường cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa hoàn thành sẽ kết nối với khu vực Tây Nguyên, tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh của các địa phương trong khu vực và cả nước.