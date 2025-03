Vụ "xé rào" cho xe tải đi vào cao tốc Bắc - Nam: Phạt hơn 2 tỉ đồng

Ngày 19-3, tin từ UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trịnh Văn Hưng (SN 1991; ngụ phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng liên quan tới vụ việc xe tải chở đất "xé rào" đi vào cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 mà báo chí đã phản ánh.

Hình ảnh xe tải "xé rào" đi vào cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Tuấn Minh

Theo đó, qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định Trịnh Văn Hưng (là chủ máy xúc) đã có hành vi khai thác vật liệu xây dựng thông thường tại phía Nam hầm Thung Thi (sát cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, thị trấn Hà Lĩnh, huyện Hà Trung) nhưng không có giấy phép.

Với hành vi này, Trịnh Văn Hưng bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng. Đối với máy xúc, cơ quan chức năng thẩm định giá trị 2 tỉ đồng. Trịnh Văn Hưng là cá nhân vi phạm phải nộp khoản tiền tương đương giá phương tiện vi phạm là 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, Trịnh Văn Hưng còn phải nộp lại số tiền hơn 163 triệu đồng do đã khai thác, mang đi bán hơn 3.000 m3 đất, đá.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong ngày 11-5-2024, nhiều phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, khi tới khu vực hầm Thung Thi tại Km 302+900 (đoạn qua huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) không khỏi ớn lạnh trước cảnh xe tải chở đất "xé rào" đi vào cao tốc rồi cắt ngang cao tốc qua dải phân cách mềm sang làn đường ngược chiều.

Khu vực khai thác đất trái phép bên hông hầm Thung Thi. Ảnh: Tuấn Minh

Việc xe tải chở đất đi cắt ngang cao tốc khiến nhiều người tham gia giao thông không khỏi bất bình, bởi các phương tiện lưu thông trên cao tốc đi với tốc độ cao khi tới đoạn đường này buộc phải đi chậm lại, điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ; kịp thời có các giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại các hạng mục công trình giao thông, không chấp hành các quy định khi tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc Bắc-Nam và khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thời điểm đó cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, do không có yếu tố hình sự, công an đã chuyển hồ sơ cho UBND huyện Hà Trung xử lý hành chính theo quy định.