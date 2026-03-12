Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Làng nghề Bát Tràng được giữ lại

Thiết kế kỹ thuật ban đầu Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chạy qua khu vực nội thành Hà Nội.

Tổ công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cho biết, đến nay đã có 4 khu tái định cư được xác định để phục vụ dự án, gồm: khu tái định cư số 1 tại xã Mê Linh, diện tích khoảng 43 ha; khu tái định cư số 2 tại xã Bát Tràng, diện tích khoảng 3,5 ha; khu tái định cư số 3 tại phường Hồng Hà, diện tích khoảng 17 ha; khu tái định cư số 3 tại phường Lĩnh Nam, diện tích khoảng 50 ha…

Với một số làng nghề truyền thống, trong đó có làng nghề gốm sứ tại xã Bát Tràng, đại diện Tổ công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cho biết, sẽ được giữ lại và thực hiện tái thiết tại chỗ.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Tổ công tác dự án và các sở ngành có liên quan rà soát các dự án thành phần, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với định hướng tuyến theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao UBND các xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, căn cứ phạm vi, ranh giới dự án và các chủ trương đã được chấp thuận để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

UBND thành phố cũng yêu cầu 30 xã, phường dừng triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của dự án Khu đô thị Olympic và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Quy mô tuyến đường được đầu tư gồm: trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km (mỗi bên dài khoảng 40 km); hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300ha; quỹ đất phục vụ công tác GPMB khoảng 2.100 ha.

Dự án được khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án được thực hiện theo hình thức BT, liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án bao gồm: Đại Quang Minh - Văn Phú - Thaco - T&T - Hòa Phát…