Hà Nội cấm xe đi đường Trần Hưng Đạo để thi công metro

12-03-2026 - 07:31 AM | Bất động sản

Các đơn vị thực hiện hạng mục ga ngầm đoạn trước ga Hà Nội (ga S12) đã thực hiện dựng rào, cấm xe trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Phan Bội Châu. Thời gian bắt đầu cấm từ 22h đến 5h sáng hôm sau, bắt đầu từ 11/3 - 15/7.

Cụ thể, theo phương án phân luồng, tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng chấp thuận cho Ban Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư) thực hiện nội dung trên, Sở cấp phép tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông phục vụ công tác thi công tại khu vực ga ngầm S12 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị metro đoạn Nhổn - ga Hà Nội, thời gian bắt đầu từ 11/3 - 15/7.

Phạm vi thực hiện thuộc khu vực rào chắn nằm trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Lê Duẩn đến Phan Bội Châu), phường Cửa Nam.

Phương tiện đi lại trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua công trường metro Nhổn - ga Hà Nội thời gian qua.

Sở Xây dựng yêu cầu, trong thời gian thực hiện việc trên, đơn vị thi công bố trí rào chắn tạm tại hai đầu tuyến bằng cọc tiêu, chóp nón giao thông, băng cảnh báo, hàng rào tạm, hệ thống đèn chiếu sáng và biển báo hướng dẫn giao thông.

Với đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Lê Duẩn đến Phan Bội Châu, Sở Xây dựng chấp thuận việc tạm đóng rào ở lòng đường để phục vụ việc nâng hạ, tháo dỡ máy TBM. Thời gian thực hiện từ 22h tối ngày hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau trong các ngày từ 11/3 - 15/7.

Trong thời gian này, phương tiện được hướng dẫn, phân luồng đi các hướng để tránh đường Trần Hưng Đạo: Hướng Yết Kiêu - Lê Duẩn đi theo tuyến Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn.

Hướng Lê Duẩn - Phan Bội Châu đi theo tuyến Hàng Lọng - Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo - Phan Bội Châu.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công bố trí đầy đủ rào chắn, barie, biển báo, đèn tín hiệu, hệ thống chiếu sáng và nhân lực hướng dẫn giao thông tại khu vực thi công, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Anh Trọng

Tiền Phong

