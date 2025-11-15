Dự báo dư cung dầu hơn 4 triệu thùng/ngày năm 2026

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo tháng 11/2025 công bố ngày 13/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ phải đối mặt với tình trạng dư cung thậm chí còn lớn hơn vào năm 2026, lên tới 4,09 triệu thùng/ngày, do Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia liên minh, còn gọi là nhóm OPEC+, và các đối thủ cạnh tranh tăng sản lượng, và tăng trưởng nhu cầu chậm lại,

Theo IEA, cán cân thị trường dầu mỏ toàn cầu đang ngày càng mất cân bằng, khi nguồn cung đang tăng lên trong khi tăng trưởng nhu cầu dầu vẫn ở mức khiêm tốn.

IEA dự kiến nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng khoảng 3,1 triệu thùng/ngày vào năm 2025 và 2,5 triệu thùng/ngày vào năm 2026, đều tăng khoảng 100.000 thùng/ngày so với mức được đưa ra trong báo cáo tháng trước. Cơ quan này cũng đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu thêm 80.000 thùng/ngày cho năm 2025 và 70.000 thùng/ngày cho năm 2026, khi nhu cầu nguyên liệu hóa dầu tăng. Điều này sẽ khiến mức dư cung theo dự kiến của IEA cho năm 2026 tăng thêm 120.000 thùng/ngày so với mức 3,97 triệu thùng/ngày được đưa ra trong báo cáo tháng 10/2025.

IEA cho biết sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 10/2025 tăng 6,2 triệu thùng/ngày so với đầu năm nay, được chia đều cho các nhà sản xuất OPEC+ và ngoài OPEC. Saudi Arabia đóng góp 1,5 triệu thùng/ngày vào mức tăng này, trong khi Nga chỉ tăng thêm 120.000 thùng/ngày do các lệnh trừng phạt và xung đột tại Ukraine.

Trong khi đó, OPEC dự báo thị trường sẽ cân bằng hơn vào năm tới, với mức dư cung chỉ 20.000 thùng/ngày theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên báo cáo dầu mỏ hàng tháng của chính tổ chức này được công bố ngày 12/11.