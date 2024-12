Dự báo giá vàng từ nay đến hết năm

Giá vàng giao ngay kết thúc tuần vừa qua (6/12) ở mức 2.636,31 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 2/2025 ở mức 2.659,60 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá giảm nhẹ gần 1%.

Trong nước, giá vàng tuần qua cũng giảm nhẹ theo xu hướng thế giới. Vàng miếng SJC kết thúc tuần ở mức 82,7 – 85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), so với 8 3,3 – 85,7 triệu đồng – lượng cách đây một tuần, trong khi vàng nhẫn giá 82,6 - 84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), so với 82,8-84,7 triệu đồng/lượng cuối tuần trước đó.

Thị trường lao động Mỹ tháng 11/2024 tăng mạnh, theo đó việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng 227.000 việc, cao hơn mức 200.000 mà các nhà kinh tế dự báo và càng cao hơn so với mức tăng 36.000 việc của tháng 10/2024. Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng điều đó có lẽ không chứng tỏ điều kiện thị trường lao động Mỹ đã thay đổi đáng kể và thị trường này nhìn chung vẫn tiếp tục giảm đều đặn với số việc làm trong lĩnh vực tư nhân thấp hơn gần 9.000 việc so với ước tính, cho phép Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất một lần nữa trong tháng 12/2024. Các nhà giao dịch hiện dự đoán có 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 12 này, tăng so với mức 72% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

"Báo cáo số liệu việc làm tháng 11 nằm trong nhóm 'Goldilocks', có nghĩa là dữ liệu không quá nóng và không quá lạnh. Điều đó cho thấy Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12", Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals cho biết.

Kết quả khảo sát của Kitco News cho thấy đa số các chuyên gia dự đoán giá vàng đi ngang hoặc tăng nhẹ trong những ngày tới, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ lạc quan hơn tuần trước một chút.

Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết: "Tôi thích giá vàng tăng vào tuần tới, miễn là giữ được mức 2.600 USD". "Ba ngân hàng trung ương G10 sẽ cắt giảm lãi suất và thị trường dự đoán hai ngân hàng (Ngân hàng Canada và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ) có thể cắt giảm 25 điểm cơ bản".

Christopher Vecchio, giám đốc chiến lược tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com , tỏ ra bi quan về vàng trong ngắn hạn vì "vị thế đầu cơ vẫn ở mức cao". Vecchio nói thêm rằng ông vẫn thấy khả năng nhà đầu tư bán chốt lời sau một năm giá tăng mạnh mẽ.

"Tôi lạc quan về vàng trong tuần tới", C olin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, người tuần trước đã dự báo giá sẽ đi ngang, cho biết.

Trong khi đó, Rich Checkan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International , cho rằng các số liệu NFP (thị trường lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp) sẽ hỗ trợ cho Fed cắt giảm lãi suất và điều này có lợi cho vàng.

"Với số liệu về lao động tháng 11 khá tích cực, thị trường kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản khi FOMC (Ủy ban thị trường mở liên bang của Fed) họp vào ngày 17 và 18 tháng 12". "Do đó, tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tăng nhẹ trong tuần mới này", ông Checkan cho biết.

"Việc các cuộc giao tranh ở Trung Đông tiếp diễn và các vấn đề ở Pháp cũng không gây bất lợi cho vàng", Checkan nói thêm.

Jesse Colombo, người sáng lập BubbleBubble đồng thời là nhà phân tích kim loại quý, giữ thái độ trung lập về giá vàng trong tuần tới, nhưng ông lưu ý rằng thị trường vẫn trong xu hướng tăng.

"Đi ngang", Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết. "Giá vàng kỳ hạn tháng 2/2025 đang có xu hướng đi ngang. Với khả năng hỗn loạn gia tăng trên toàn thế giới (ví dụ như tình hình ở Syria), tôi không thấy giá vàng giảm trong ngắn hạn". "Tuy nhiên, biểu đồ giá hợp đồng kỳ hạn tháng 2/2025 đóng cửa hàng tuần cho thấy xu hướng giảm trung hạn, vì vậy cuối cùng tôi dự kiến xen giữa những sóng tăng giá sẽ là một số sóng giảm."

Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options , cho biết thị trường đang trong tình trạng bấp bênh khi chờ dữ liệu lạm phát sẽ công bố vào tuần tới và sau đó là chính phủ Mỹ mới nhậm chức.

“Lúc này Mỹ về cơ bản có hai chính quyền đang chạy song song”, ông Grady nói. “Có vẻ như ông Biden đang giảm tốc độ, và ông Trump đang tăng tốc. Chúng ta đã nghe nhiều về khả năng ông Trump sẽ áp những mức thuế quan mới cũng như những lựa chọn các chức danh cho chính phủ mới. Thị trường đang cố gắng tiếp thu những thông tin đó.”

“Về năm tới, tôi lạc quan về thị trường vàng”, Grady nói thêm. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy giá vàng đạt 3.000 USD/ounce vào năm tới. Môi trường sẽ chín muồi cho điều đó.”

Ông Grady cho biết việc Bitcoin tăng giá gần, tuần qua đã vượt qua mức 100.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử, thực sự là một tín hiệu tích cực cho vàng.

“Khi bạn nhìn vào Bitcoin, đó là một tài sản toàn cầu và có một làn sóng lớn những người muốn có một loại tiền tệ độc lập, một phương tiện độc lập không thể bị thao túng, và đó là lý do tại sao nhu cầu Bitcoin tăng mạnh. Tôi nghĩ rằng điều đó báo hiệu tốt cho vàng.”

Grady cho biết ông không đồng ý với bình luận của chủ tịch Fed Powell gần đây rằng vàng và Bitcoin đang cạnh tranh với nhau. “Một số người nói rằng chúng phải đối lập,” “Tôi nghĩ không nhất thiết như vậy. Đó là cùng một tư duy, tôi chỉ nghĩ đó là một nhà đầu tư khác. Bạn đang thấy rất nhiều người trẻ tuổi hướng tới Bitcoin, trong khi một số nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm hướng tới vàng. Nhưng cuối cùng, theo tôi thì đó là cùng một thông điệp.”

Nhìn về quyết định lần cuối cùng của FOMC về lãi suất trong năm nay, ông Grady cho rằng sẽ không có bất ngờ lớn nào từ các dữ liệu kinh tế Mỹ cũng như từ Fed nên thị trường vàng cũng sẽ không có biến động lớn nào.

Tuần này, 12 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, trong đó chủ yếu dự đoán giá vàng đi ngang hoặc tăng nhẹ. Theo đó, 5 chuyên gia, hay 42%, dự kiến giá vàng sẽ tăng trong tuần từ ngày 9-13/12, trong khi 5 chuyên gia khác, hay 42%, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục được đi ngang; 2 chuyên gia còn lại, chiếm 17%, dự kiến giá kim loại quý này sẽ giảm.

Trong khi đó, 116 nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính tham gia khảo sát. Trong đó, 70 người, hay 60%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần này, trong khi 23 nhà giao dịch khác, hay 20%, dự kiến giá sẽ giảm; 23 nhà đầu tư còn lại, chiếm 20% tổng số, dự kiến xu hướng đi ngang của vàng sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Kết quả khảo sát của Kitco News về dự đoán giá vàng trong tuần 9-13/12/2024.

Tin tức kinh tế tuần này mà thị trường vàng chờ đợi sẽ xoay quanh dữ liệu lạm phát của Mỹ và các quyết định về lãi suất của một số ngân hàng trung ương lớn.



Thứ Hai (9/12) Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ của họ, trong khi Ngân hàng Canada sẽ có quyết định vào thứ Tư (11/12), tiếp theo là thông báo về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ vào thứ Năm (12/12).

Tuy nhiên, các nhà giao dịch Bắc Mỹ sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 11, lạm phát giá tiêu dùng công bố vào thứ Tư (11/12) và giá sản xuất PPI vào thứ Năm (12/12),   trước khi Fed ra quyết định về lãi suất một tuần sau đó.

Tham khảo: Kitco News