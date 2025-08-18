Dự báo nhịp điều chỉnh là cơ hội mua vào, chuyên gia chỉ tên 2 nhóm cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng

Thị trường chứng khoán có thêm một tuần giao dịch tích cực với thanh khoản gia tăng. VN-INDEX vượt lên mốc tâm lý 1.600 điểm, hướng đến vùng giá 1.660 điểm và chỉ chịu áp lực bán, điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Thanh khoản giao dịch tuần qua tiếp tục được nâng lên mặt bằng mới với giá trị trung bình khoảng 47,500 tỷ đồng/phiên, tăng khoảng 5% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại ít nhiều tác động lên tâm lý của thị trường chung. Lũy kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng hơn 8.435 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Theo Ông Đặng Văn Cường - Trưởng phòng tư vấn đầu tư Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, VN-Index đã tăng 9,2% trong tháng 7 và tiếp tục 8,5% từ đầu tháng 8 đến nay thế nên việc đối diện với áp lực chốt lời là điều đã được dự báo từ trước. Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, mức giảm không quá lớn do đó ông Cường cho rằng quá sớm để kết luận rằng đây là tín hiệu của một đợt điều chỉnh, nhất là trong bối cảnh luồng thông tin vĩ mô, tâm lý của nhà đầu tư vấn rất tốt.

Tuy nhiên, chuyên gia Mirae Asset cho rằng nhà đầu tư cũng phải cần bắt đầu cẩn trọng hơn trong thời gian tới bởi việc khối ngoại bất ngờ liên tục bán ròng quy mô lớn và quy mô nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy margin cao kỷ lục. Trong năm 2021 có tới 5 lần thị trường điều chỉnh trên 5%, trong đó có 2 lần điều chỉnh trên 10% với các lý do khác nhau, do đó nhà đầu tư cần luôn phải tỉnh táo.

"Điều chỉnh trong ngắn hạn luôn là một phần không thể thiếu của mọi thị trường tăng giá, nó sẽ diễn ra để chuyển giao kỳ vọng giữa các nhóm nhà đầu tư khác nhau nhưng rất khó để dự báo chính xác thời điểm nó sẽ đến", ông Cường cho hay.

"Nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội tốt để gia tăng tỷ trọng và thời cơ cho những nhà đầu tư lỡ nhịp khi thị trường vẫn còn tương đối hấp dẫn về định giá, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng và câu chuyện nâng hạng phía trước".

Theo quan điểm của ông cường, có 2 nhóm ngành nhà đầu tư cần quan tâm đó là nhóm ngành Ngân hàng và nhóm ngành Vật liệu xây dựng.

Với ngân hàng, đây là nhóm luôn là nhóm ngành trụ cột dẫn dắt lợi nhuận và vốn hóa toàn thị trường. Với tăng trưởng tín dụng cao, chất lượng tài sản cải thiện với định giá hấp dẫn, đây luôn là lựa chọn ưu tiên của thị trường trong nhiều hoàn cảnh.

Bên cạnh đó, nhóm vật liệu xây dựng cũng rất đáng chú ý khi tuần sau ngày 19/8 sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành hàng trăm công trình quy mô lớn mở ra cơ hội tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao cho nhóm ngành này.

Chuyên gia Mirae Asset nhà đầu tư cần duy trì phân bổ tỷ trọng hợp lý giữa cổ phiếu và tiền mặt, danh mục cổ phiếu cần chọn lọc và phân bổ vào các doanh nghiệp đang hưởng lợi trực tiếp từ chính sách vĩ mô với kết quả kinh doanh dự báo tăng trưởng, trong khi luôn cần cũng chuẩn bị sẵn một lượng tiền nhất định để tận dụng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi kịch bản điều chỉnh nếu có diễn ra.

"Việc nhìn ra xu hướng trung hạn tăng giá của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là căn cứ để nhà đầu tư tự tin vượt qua những nhịp điều chỉnh ngắn hạn", ông Cường khuyến nghị.