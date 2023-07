Dự báo NHNN giảm lãi suất tái cấp vốn thêm 1 điểm % trong quý 3

Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế và Thị trường toàn cầu (Global Economics & Market Research) của Ngân hàng UOB vừa công bố Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 2/2023.

Trong đó, nhóm phân tích dẫn dữ liệu của Tổng cục Thống kê (GSO) cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam trong quý 2 năm 2023 đã tăng lên 4,14% so với cùng kỳ từ mức được điều chỉnh 3,28% trong quý 1 năm 2023. Kết quả này vượt xa mức dự báo chung là 3,8% nhưng thấp hơn kỳ vọng của nhóm phân tích là 5,9%.

“Như đã diễn ra kể từ đầu năm nay, nguyên nhân chính dẫn đến kết quả tăng trưởng ảm đạm tiếp tục là do hoạt động sản xuất và nhu cầu bên ngoài sụt giảm. Nhìn chung, nửa đầu năm 2023, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 3,72% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với tốc độ 6,46% trong nửa đầu năm 2022 cũng như mục tiêu tăng trưởng chính thức là 6,5%”, UOB đánh giá.

Với tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2023 thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng chính thức trong năm, nhóm phân tích của UOB cho rằng sẽ rất khó để đạt được mức dự báo 6,0%. Mặc dù các lĩnh vực trong nước đã hoạt động tốt lên, đặc biệt với các biện pháp tích cực gần đây bao gồm cắt giảm lãi suất cơ bản và thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng những biện pháp này vẫn chưa đủ.

“Những yếu tố thúc đẩy chẳng hạn như lĩnh vực sản xuất và ngoại thương sẽ cần trở lại bình thường để đóng góp mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng”, nhóm phân tích nhận định.

Dựa trên các yếu tố trên và quỹ đạo hiện tại, UOB điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam xuống 5,2% (từ dự báo trước đó là 6,0%; 2022 là 8,0%). Triển vọng phía trước sẽ đầy thách thức, đặc biệt là trong Quý 4 năm 2023 với mức cơ sở cao (về mặt giá trị) trong một năm trước đó.

Theo UOB, Quý 3/2023 sẽ là thời điểm quan trọng vì đây là những tháng thường chứng kiến hoạt động sản xuất và xuất khẩu tăng mạnh trước nhu cầu lễ hội cuối năm tại các thị trường phát triển. Do đó, rủi ro suy giảm vẫn còn ở phía trước, đặc biệt nếu xuất khẩu và/hoặc sản xuất không có bất kỳ cải thiện đáng kể nào trong những tháng tới và sẽ khiến dự báo tăng trưởng 7% trong Quý 3 năm 2023 của nhóm phân tích cũng như dự báo cả năm là 5,2% gặp thách thức. Dự báo tăng trưởng chính thức 6,5% có thể sẽ còn khó khăn hơn nữa sau kết quả trong nửa đầu năm 2023.

Trước đà tăng trưởng yếu của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã hành động quyết liệt hơn UOB dự đoán, bằng cách cắt giảm lãi suất tái cấp vốn tổng cộng 1,5 điểm % vào tháng 6 xuống còn 4,50%. Trước đó, nhóm phân tích đã dự kiến việc cắt giảm lãi suất 1 điểm % trong nửa đầu năm 2023.

“Với những hành động này, NHNN đã thiên về chính sách nới lỏng hơn và nhiều khả năng sẽ có thể tiếp tục hạ lãi suất trong quý 3 năm 2023”, UOB đánh giá.

UOB cho rằng, hoạt động xuất khẩu yếu với khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước, việc Fed tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6 và có thể giảm lãi suất vào năm 2024, cũng như niềm tin vào tỷ giá hối đoái VND ổn định bất chấp các đợt giảm lãi suất trước đó đã thúc đẩy triển vọng cắt giảm lãi suất tiếp theo của Việt Nam trong năm nay. Do đó, nhóm phân tích dự đoán lãi suất sẽ giảm thêm 1 điểm % trong Quý 3/2023 trước khi NHNN tạm dừng để đánh giá các tác động.