Dự báo thị trường tiền tệ: Tỷ giá có thể kiểm định ngưỡng 24.500 đồng, lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại

Trong báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ mới phát hành, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, áp lực mất giá của tiền đồng tăng cường trong tháng 8/2023. Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng tại ngày 24/08 cao hơn 1,35% so với cuối tháng trước và cao hơn 1,59% so với đầu năm, vượt ngưỡng 24.000 đồng/USD. Trong tháng qua, NHNN cũng liên tục điều chỉnh tỷ giá trung tâm, mức điều chỉnh trong tháng vừa qua là mạnh nhất kể từ đầu năm (+0,82% so với tháng trước).

Trong khi đó, tỷ giá tại Vietcombank và thị trường tự do diễn biến tương đồng, hiện tại giá bán USD tại VCB đã chạm mức 24.200 đồng/USD, cao hơn giá bán USD trên thị trường tự do là 24.060 đồng/USD, cao hơn lần lượt 2,0% và 1,2% so với đầu năm.

Lý giải cho việc tiền đồng mất giá mạnh trong tháng vừa qua, VDSC cho rằng, yếu tố bên ngoài có thể kể đến là sự phục hồi của đồng USD cùng với những rối ren đối với nền kinh tế Trung Quốc. Chỉ số đồng USD của Bloomberg đã tăng liên tục trong tháng 8/2023, đạt mốc 104 vào ngày 24/08, đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 6/2023.

"Mặc dù dòng vốn FDI đang cải thiện và thặng dư thương mại tiếp tục mở rộng, chúng tôi bảo lưu quan điểm tỷ giá USD/VND có thể kiểm định lại ngưỡng 24.500 đồng/USD trong thời gian tới trước khi giảm về mức 24.200 đồng/USD vào cuối năm 2023", VDSC dự báo.

Mặt khác, lãi suất liên ngân hàng duy trì ở vùng thấp trong tháng qua, biến động trong biên độ rất hẹp từ 0,17-0,22%/năm trong suốt một tháng.

Tại ngày 24/08/2023, lãi suất cho vay qua đêm là 0,17%/năm, giảm 0,02 điểm % so với cuối tháng 7/2023. So với cuối tháng 7 lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1-2 tuần cũng giảm từ 8-22 điểm cơ bản về lần lượt 0,43%/năm và 0,48%/năm. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng tiếp tục giảm thêm 44 điểm cơ bản về còn 1,69%/năm.

Tương tự tháng trước, lãi suất các kỳ hạn dài hơn (3-6 tháng) dù tiếp tục giảm trong tháng qua vẫn cao hơn so với thời điểm Covid-19. Lãi suất trên ngân hàng thấp cũng gắn với việc NHNN không tham gia bơm/hút ròng trên thị trường mở trong tháng 8/2023.

"Diễn biến lãi suất liên ngân hàng hiện tại vẫn sát với kỳ vọng, chúng tôi giữ nguyên quan điểm lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng sẽ tăng trở lại vào cuối quý 3 đầu quý 4, trùng với thời điểm nhu cầu vốn khởi sắc trở lại cho mùa cao điểm cuối năm", nhóm phân tích dự báo.