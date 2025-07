Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc nắng nóng, oi bức, kéo dài gần 1 tuần

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Đêm qua và sáng sớm nay (26/7), Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 25/7 đến 3h ngày 26/7 có nơi trên 60mm như: trạm Mường Pồn (Điện Biên) 104 mm; trạm Tân Tiến (Lào Cai) 101,4mm; trạm Tân Trịnh (Tuyên Quang) 61mm…

Dự báo từ ngày 26/7 đến đêm 27/7, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 180mm. Nguy cơ mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 15-30, có nơi trên 80mm. Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Bắc và Trung Bộ sắp nắng nóng diện rộng kéo dài. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai.

Tỉnh Xã Lai Châu Bum Tở, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Pa Tần, Sìn Hồ, Tủa Sín Chải, Bum Nưa, Hua Bum, Khoen On, Mường Kim, Nậm Cuổi, Phong Thổ, Bản Bo, Bình Lư, Dào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Mù Cả, Mường Khoa, Mường Tè, Mường Than, Nậm Sỏ, phường Đoàn Kết, Pa Ủ, Pắc Ta, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Tà Tổng, Tân Uyên, Thu Lũm Điện Biên Mường Tùng, Nà Hỳ, phường Mường Lay, Sín Chải, Tủa Thàng, Chà Tở, Mường Chà, Mường Phăng, Mường Pồn, Nà Bủng, Na Sang, Nà Tấu, Nậm Nèn, Pa Ham, Pu Nhi, Si Pa Phìn, Búng Lao, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, Pú Nhung, Quảng Lâm, Sáng Nhè, Sín Thầu, Sính Phình, Tủa Chùa Sơn La Chiềng Lao, Tân Yên, Mường Cơi, Mường Khiêng, Mường La, Mường Sại, phường Mộc Châu, Tạ Khoa, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng La, Chiềng Sại, Co Mạ, Đoàn Kết, Kim Bon, Long Hẹ, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Giôn, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Mộc Sơn, Quỳnh Nhai, Tà Hộc, Thuận Châu, Tô Múa, Tường Hạ, Yên Châu Lào Cai Bát Xát, Chấn Thịnh, Cốc Lầu, Cốc San, Gia Phú, Mỏ Vàng, Mường Khương, Nghĩa Đô, phường Cam Đường, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Văn Chấn, Việt Hồng, A Mú Sung, Bắc Hà, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cao Sơn, Chế Tạo, Đông Cuông, Gia Hội, Hợp Thành, Hưng Khánh, Khao Mang, Lâm Giang, Lao Chải, Lục Yên, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mường Hum, Mường Lai, phường Cầu Thia, phường Lào Cai, phường Nghĩa Lộ, phường Sa Pa, phường Trung Tâm, Phình Hồ, Phong Hải, Si Ma Cai, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Tằng Loỏng, Trấn Yên, Trịnh Tường, Y Tý

Từ 28/7, mưa lớn ở Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có thể giảm dần.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/7 đến ngày 3/8, cơ quan khí tượng cho biết, trong các ngày 28/7-1/8, Bắc Bộ khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất vượt 35°C. Trong đó, từ khoảng 31/7, vùng núi nguy cơ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, đêm.

Nắng nóng diện rộng cũng được dự báo xảy ra tại các địa phương Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa trong thời gian từ 29/7.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 26/7/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C, khu Tây Bắc 27-30°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to, trong đó, Đà Nẵng mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-32°C, phía Nam 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, miền Đông Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có lúc mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.