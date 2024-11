Dù đã được cảnh báo nhiều lần, nhiều người vẫn suýt mất trắng cả trăm triệu đồng vì trúng chiêu “thao túng tâm lý” của kẻ mạo danh công an

Hướng dẫn người dân phòng chống lừa đảo

Ngày 14/11/2024, Công an xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp ngăn chặn kịp thời, thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng đối với ông L.X.H (trú tại thôn 2 Tân Phúc Thành xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh).

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tự xưng là người của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, thông báo ông H. có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy do cơ quan Công an TP Hà Nội đang điều tra. Sau khi tạo được lòng tin thông qua việc thao túng tâm lý, người này yêu cầu ông H. chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp, để không bị liên lụy đến pháp luật. Trong quá trình ông H. đang chuẩn bị tiền để đi ngân hàng gửi theo yêu cầu thì lực lượng Công an xã Kỳ Lợi đã nắm bắt được sự việc nên đã kịp thời ngăn chặn thành công nên không bị thiệt hại về tài sản và tổn hại về tinh thần.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 06/11/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được tin báo của Ngân hàng Công Thương (VietinBank) chi nhánh Lạng Sơn về việc có công dân đến chuyển tiền, nghi vấn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với cán bộ Ngân hàng làm việc với công dân L.T.L (sinh năm 1949, hộ khẩu thường trú thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để làm rõ nội dung liên quan.

Quá trình làm việc, bà L. cho biết, khoảng 08h ngày 06/11, bà nhận được cuộc điện thoại từ số 0362.985.908 do một người đàn ông gọi đến tự xưng là cán bộ Công an thông báo bà có liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu bà chuyển số tiền 49 triệu đồng tới số tài khoản do người này cung cấp, nếu không chuyển tiền thì sẽ bị bắt. Sau khi nhận được cuộc điện thoại trên, bà L. lo sợ nên đã đi lĩnh tiền lương hưu và bán 04 chỉ vàng được 49 triệu đồng đem đến Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn để chuyển cho các đối tượng.

Nhận thông tin sự việc, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với cán bộ Ngân hàng Công Thương (VietinBank) chi nhánh Lạng Sơn giải thích cho bà L. biết đang bị các đối tượng giả danh Công an với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi được nghe giải thích, bà L. đã nhận ra tính chất của vụ việc và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, chị Lê Thị H. (sinh năm 1966, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chiều ngày 8/11, chị có nhận được cuộc gọi từ người lạ với số thuê bao là 0362985908, giả danh là Công an TP Đà Nẵng. Đầu dây bên kia cho biết, chị H. đang có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy, đồng thời sử dụng tài khoản zalo "Lê Thanh Hai" kết bạn, gọi điện bằng hình thức sử dụng công nghệ AI để lấy hình ảnh người mặc quân phục Công an, gửi hình ảnh lệnh bắt tạm giam của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao TP Đà Nẵng đối với chị H. Đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng và chuyển số tiền 100 triệu cho đối tượng qua ngân hàng Vietcombank. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an nên chị đã không chuyển tiền cho các đối tượng.

Trong tháng 10/2024, Công an các xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên), Công an xã Kỳ Châu và Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh), tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tiếp nhận trình báo của các công dân về việc nhận được các cuộc gọi từ các đối tượng lừa đảo, tự xưng là cán bộ ngân hàng hoặc cán bộ Công an để yêu cầu chuyển tiền thanh toán nợ xấu, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Nhờ đã được Công an địa phương tuyên truyền từ trước về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nên các nạn nhân đã không làm theo yêu cầu của các đối tượng và đã kịp thời trình báo Công an.

Cơ quan Công an đã giải thích rõ về thủ đoạn của các đối tượng và khuyến cáo người dân tiếp tục cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho bất kỳ đối tượng nào qua điện thoại. Thủ đoạn này tuy khá cũ, song không ít người vẫn sập bẫy.

Để phòng tránh tội phạm lừa đảo, Các cơ quan Công an đã thường xuyên phát đi thông tin cảnh báo, đề nghị người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay cài đặt, truy cập các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên các thiết bị điện thoại thông minh. Cùng với đó, việc có người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát... yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ thanh tra, điều tra là không đúng, bởi đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Lực lượng Công an cũng khuyến cáo người dân không để chế độ công khai thông tin cá nhân, địa chỉ thư điện tử trên mạng xã hội khi không cần thiết, tuyệt đối không cung cấp các hình ảnh CCCD cá nhân trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Đồng thời, không nhấn vào đường link lạ, tuyệt đối không cung cấp các thông tin tài khoản ngân hàng, mã số thẻ hay mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thông qua các cuộc gọi, đường link gửi bằng email, tin nhắn.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần đề cao cảnh giác bằng cách báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.