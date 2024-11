Cụ bà 75 tuổi lĩnh lương hưu, bán 4 chỉ vàng rồi đến ngân hàng chuyển tiền, nhân viên VietinBank phát hiện điều bất thường liền báo công an

Ngày 13/11/2024, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa ngăn chặn thành công việc công dân có ý định chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh Công an.

Theo đó, khoảng 11h ngày 06/11/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được tin báo của Ngân hàng Công thương (VietinBank) chi nhánh Lạng Sơn về việc có công dân đến chuyển tiền, nghi vấn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với cán bộ Ngân hàng làm việc với công dân L.T.L (sinh năm 1949, hộ khẩu thường trú thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để làm rõ nội dung liên quan. Quá trình làm việc, bà L cho biết, khoảng 08h ngày 06/11, bà nhận được cuộc điện thoại từ số 0362.985.908 do một người đàn ông gọi đến tự xưng là cán bộ Công an thông báo bà có liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu bà chuyển số tiền 49 triệu đồng tới số tài khoản do người này cung cấp, nếu không chuyển tiền thì sẽ bị bắt. Sau khi nhận được cuộc điện thoại trên, bà L lo sợ nên đã đi lĩnh tiền lương hưu và bán 04 chỉ vàng được 49 triệu đồng đem đến Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn để chuyển cho các đối tượng. Cán bộ Công an và Ngân hàng ngăn chặn bà L chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhận thông tin sự việc, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với cán bộ Ngân hàng Công thương (VietinBank) chi nhánh Lạng Sơn giải thích cho bà L biết đang bị các đối tượng giả danh Công an với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi được nghe giải thích, bà L đã nhận ra tính chất của vụ việc và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Qua sự việc nêu trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trách mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.