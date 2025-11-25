Đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Công ty TNHH Matai Việt Nam (phường Tân Thuận, TPHCM) hỏi: "Theo quy định của Luật Việc làm 2025, kể từ 1-1-2026, người lao động (NLĐ) đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy, NLĐ làm công việc nặng nhọc độc hại được quyền nghỉ hưu sớm trước 5 năm so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường thì có thuộc trường hợp bị loại trừ hưởng trợ cấp thất nghiệp?".

Từ ngày 1-1-2026, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

BHXH TPHCM trả lời: Theo quy định hiện nay, điều kiện để NLĐ có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với tuổi hưu quy định trong điều kiện làm việc bình thường, nhưng không quá 5 tuổi, là có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và thuộc các trường hợp: bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mặt khác, tại điểm a, khoản 1, điều 38 Luật Việc làm 2025 (hiệu lực từ ngày 1-1-2026) quy định NLĐ đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc NLĐ nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu trước 5 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu quy định trong điều kiện làm việc bình thường không được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1-1-2026.