Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

25-11-2025 - 09:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Công ty TNHH Matai Việt Nam (phường Tân Thuận, TPHCM) hỏi: "Theo quy định của Luật Việc làm 2025, kể từ 1-1-2026, người lao động (NLĐ) đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy, NLĐ làm công việc nặng nhọc độc hại được quyền nghỉ hưu sớm trước 5 năm so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường thì có thuộc trường hợp bị loại trừ hưởng trợ cấp thất nghiệp?".

Đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp- Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2026, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

BHXH TPHCM trả lời: Theo quy định hiện nay, điều kiện để NLĐ có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với tuổi hưu quy định trong điều kiện làm việc bình thường, nhưng không quá 5 tuổi, là có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và thuộc các trường hợp: bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mặt khác, tại điểm a, khoản 1, điều 38 Luật Việc làm 2025 (hiệu lực từ ngày 1-1-2026) quy định NLĐ đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc NLĐ nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu trước 5 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu quy định trong điều kiện làm việc bình thường không được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1-1-2026.

Việt Nam có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực trị giá 5.000 tỷ USD: "Tác động không kém Mỹ hay Trung Quốc"

Theo Hương Huyền

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất quan trọng liên quan đến tất cả những người đi xe máy chạy xăng ở Hà Nội

Đề xuất quan trọng liên quan đến tất cả những người đi xe máy chạy xăng ở Hà Nội Nổi bật

Ngành kinh tế tỷ đô của Việt Nam thiết lập một kỷ lục mới

Ngành kinh tế tỷ đô của Việt Nam thiết lập một kỷ lục mới Nổi bật

Quy mô dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ

Quy mô dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ

09:00 , 25/11/2025
Cầu Cần Giờ: Nếu khởi công tháng 1/2026 thì quý I/2028 hoàn thành

Cầu Cần Giờ: Nếu khởi công tháng 1/2026 thì quý I/2028 hoàn thành

08:30 , 25/11/2025
Dịp Tết 2026, một số người sẽ được tặng đến 2 triệu đồng

Dịp Tết 2026, một số người sẽ được tặng đến 2 triệu đồng

08:05 , 25/11/2025
Thông tin mới về siêu dự án đường sắt hơn 8,3 tỷ USD đi qua 6 tỉnh, thành phố sẽ được khởi công sau hơn 20 ngày nữa

Thông tin mới về siêu dự án đường sắt hơn 8,3 tỷ USD đi qua 6 tỉnh, thành phố sẽ được khởi công sau hơn 20 ngày nữa

19:52 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên