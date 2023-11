Dự đoán tuổi thọ cực đơn giản nhờ một động tác chỉ trong 10 giây, dễ dàng kiểm tra ngay tại nhà

Bài thử nghiệm dự đoán tuổi thọ

Theo Daily Mail, Tiến sĩ, bác sĩ Michael Mosley (Anh) đã chia sẻ bài kiểm tra tuổi thọ bằng cách đứng một chân trong lúc nhắm mắt. Nếu muốn biết mình sống đến năm bao nhiêu tuổi, bạn có thể bắt đầu bằng cách cởi giày, rồi đặt tay lên hông và đứng trên một chân, sau đó nhắm mắt lại.

Bài kiểm tra kết thúc ngay khi bạn di chuyển bàn chân trụ hoặc khi bạn phải đặt chân kia xuống sàn nhà để khỏi ngã.

Bài thử thách này đã được chứng minh nhiều lần, ấn tượng nhất là một nghiên cứu được thực hiện bởi Hội đồng nghiên cứu y học Anh. Theo đó, nghiên cứu được tiến hành từ năm 1999 với sự tham gia của 2.760 nam giới và phụ nữ 53 tuổi vào thời điểm đó. Các nhà nghiên cứu yêu cầu các tình nguyện viên thực hiện 3 bài kiểm tra đơn giản, gồm cả bài thử nghiệm đứng một chân này.

13 năm sau đó, những nhà nghiên cứu này bắt đầu thu thập kết quả. Theo đó, 177 tình nguyện viên đã qua đời, trong đó 88 người do ung thư, 47 người do bệnh tim và 42 người do các nguyên nhân khác.

Nhìn vào dữ liệu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cả ba thử nghiệm mà họ đã thực hiện năm 1999 đều dự đoán độc lập nguy cơ tử vong của một người, nhưng thử nghiệm đứng một chân cho kết quả chính xác nhất.

Kết quả cho thấy những người có khả năng giữ thăng bằng kém, chỉ đứng được trung bình tối đa 2 giây, có nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần trong 13 năm tiếp theo so với những người có thể đứng được 10 giây trở lên.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Y khoa Kyoto cũng đã thực hiện khảo sát này trên 1.387 người (tuổi trung bình 67). Kết quả cho thấy, có đến 95,8% không đứng được 20 giây. Chụp cộng hưởng từ não bộ nhóm thử thách thất bại này cho thấy, có đến 50,5% người tắc động mạch nhỏ nằm sâu trong não và 45,3% chảy máu ít trong não.

Tập luyện thăng bằng là một kỹ năng quan trọng nhưng thường bị bỏ quên. Kỹ năng này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của bạn, bắt đầu từ khoảng tuổi 40. Một nghiên cứu vào tháng 6 của một nhóm người Brazil cho thấy, 20% trong số 1.700 người lớn tuổi không thể giữ thăng bằng trên một chân trong ít nhất 10 giây. Điều này có thể dẫn đến hệ quả gia tăng nguy cơ tử vong gấp 2 lần do bất kỳ nguyên nhân nào trong vòng 10 năm.

Động tác này đã trở thành trào lưu thử thách được Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo như một phép thử nguy cơ đột quỵ hữu hiệu mà không tốn kém.

Cách rèn luyện khả năng thăng bằng

Ava Fagin, chuyên gia về y học thể thao (Mỹ) cho biết, tập luyện giữ thăng bằng không chỉ tăng cường sức khỏe của gân, cơ, khớp mà còn giúp vết thương (như bong gân mắt cá chân) lành nhanh hơn và cải thiện sức khỏe, tăng cường sự tập trung, ngăn ngừa chấn thương do té ngã. Bên cạnh đó, các bài tập thăng bằng cũng có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần.

Nếu khả năng giữ thăng bằng của bạn không đạt được kết quả tốt, bạn đừng vội tuyệt vọng. Như bất cứ kỹ năng khác, bạn hoàn toàn có thể tập luyện để cải thiện khả năng thăng bằng.

Đầu tiên, thực hành thăng bằng trong lúc đánh răng. Đây là việc mà bác sĩ Mosley làm mỗi sáng và tối. Cách làm là đứng trên chân trái, mở mắt, rồi qua chân phải, trong 30 giây, làm mỗi chân 2 lần.

Bạn cũng có thể thử tập thái cực quyền. Đây là một dạng tập luyện kết hợp hít thở với thư giãn và những động tác nhẹ nhàng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tập thái cực quyền giảm đáng kể nguy cơ vấp ngã cũng như mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Bạn cũng nên giảm cân. Một nghiên cứu được đăng trên CNN cho thấy những người bị thừa cân hoặc béo phì tăng nhiều nguy cơ bị ngã hoặc tự gây chấn thương so với người có thân hình mảnh mai.

(Tổng hợp)