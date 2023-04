Du khách quốc tế kỳ vọng ngành MICE tại Singapore sẽ tăng trưởng ngoạn mục

Với những bước đi chắc chắn trong chiến lược hồi phục sau những thiệt hại thuộc nền kinh tế thế giới, du lịch MICE tại Singapore đã có những khởi sắc đáng chú ý trong năm 2022. Tiến độ phục hồi này cũng như những nỗ lực không ngừng của Đảo quốc được du khách quốc tế, trong đó có du khách Việt Nam, đánh giá rất cao và dự kiến sẽ tiếp tục đạt được cột mốc mới trong năm nay.



Singapore vẫn được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các chuyến du lịch khen thưởng

Du lịch khen thưởng vốn là loại hình quen thuộc trong du lịch MICE và được nhiều doanh nghiệp áp dụng với từ 2 đến 4 chuyến đi mỗi năm dành cho nhân viên hoặc các nhà phân phối và đại lý. Trước đại dịch, tiêu chí hàng đầu để lựa chọn địa điểm tổ chức là ngân sách, đối tượng tham gia và mức độ phổ biến của điểm đến.

Theo khảo sát "Tìm hiểu về hành vi của doanh nghiệp và khách Việt đi du lịch công vụ" (tháng 03/2022) do công ty Outbox Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Singapore thực hiện, sau dịch COVID-19, các công ty Việt Nam tiếp tục triển khai các chuyến du lịch khen thưởng hàng năm như một phương thức tạo động lực cho nhân viên.

Đối với các doanh nghiệp này, số liệu đã chỉ ra rằng bên cạnh ngân sách, nhằm thích ứng với bối cảnh hậu đại dịch, sự an toàn và các chính sách du lịch tại điểm đến là hai yếu tố then chốt cần được cân nhắc khi lập kế hoạch du lịch khen thưởng. Thực tế cho thấy Singapore đã nhanh chóng đáp ứng các tiêu chí ngay sau khi quốc gia này nới lỏng các quy định nhập cảnh và đơn giản hóa các thủ tục hải quan. Cụ thể, chính phủ Singapore liên tục điều chỉnh những biện pháp quản lý an toàn và khung du lịch nhằm tạo điều kiện cho du khách quốc tế. Theo đó, du khách Việt Nam có thể nhập cảnh dễ dàng tại Đảo quốc mà không phải xin visa và xuất trình lịch sử du lịch từ tháng 04/2022.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng ưu tiên lựa chọn những địa điểm sẵn sàng cung ứng dịch vụ trọn gói, chẳng hạn như một khu phức hợp bao gồm nơi lưu trú, khu mua sắm, chuỗi F&B và các hoạt động giải trí. Với tiêu chí này, Singapore được đánh giá cao trong khu vực Đông Nam Á khi sở hữu cơ sở vật chất hiện đại và là trung tâm của những trải nghiệm giải trí, sáng tạo được nâng cấp, đổi mới liên tục.



Loạt sự kiện MICE và cơ hội kinh doanh tạo sự tin tưởng cho du khách Việt Nam khi đến Singapore

Các kết quả khảo sát cho thấy mục đích khi đi công tác nước ngoài của du khách Việt Nam lần lượt là: nâng cao kỹ năng (96,3%), mở rộng mạng lưới quan hệ và cơ hội kinh doanh (80,4%), tham gia các hội thảo chuyên đề (71,6%), và cuối cùng là kết hợp giữa công tác và nghỉ dưỡng (69,5%).

Bên cạnh đó, khách Việt đi du lịch công vụ đặc biệt quan tâm đến quy trình xin cấp thị thực và nhập cảnh, môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, các chương trình đào tạo chất lượng cao dành cho sự phát triển bản thân, cùng với dịch vụ chuyên nghiệp và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

Riêng với Singapore, 23% trong số những người được khảo sát là nhân viên văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tin tưởng Đảo quốc Sư tử là môi trường lý tưởng để tiếp cận các cơ hội kinh doanh và phát triển sự nghiệp.

Giải đua xe Công thức 1 Singapore Grand Prix 2022 gây ấn tượng bằng sự hoành tráng và lượng khán giả kỷ lục. (Ảnh: https://singaporegp.sg/)

Điều này hoàn toàn có cơ sở vì trong năm 2022, Singapore đã chào đón đông đảo du khách quốc tế đến tham dự chuỗi sự kiện quan trọng với quy mô lớn. Trở lại sau hai năm vắng bóng, giải đua xe Công thức 1 Singapore Grand Prix vào cuối tháng 9 năm ngoái đã thu hút một lượng người hâm mộ kỷ lục là 302.000 người. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra giải đua, có ít nhất 25 sự kiện MICE đã được tổ chức tại Đảo quốc với gần 90.000 khách tham dự.



Các sự kiện đẳng cấp quốc tế khác như Hội nghị Forbes Global CEO, Diễn đàn Time100 Leadership, Hội nghị Crypto Token2049 lần đầu tiên ra mắt tại châu Á cũng đã diễn ra thành công. Nổi bật không kém là Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore lần thứ 7 (Singapore Fintech Festival), khi sự kiện này hội tụ đông đảo người tham gia đến từ hơn 115 quốc gia.

Nhìn vào bức tranh đầy triển vọng của ngành du lịch – lữ hành tại Singapore trong năm 2023, bà Kwee Wei-Lin, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Singapore (Singapore Hotel Association), nhận định rằng một trong những động lực tăng trưởng hàng đầu đến từ loạt sự kiện MICE và các dịch vụ du lịch được phát triển một cách sôi nổi. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch Singapore dự báo lượng du khách quốc tế đổ về sẽ đạt từ 12 đến 14 triệu người trong năm 2023 và chờ đón sự phục hồi của toàn ngành vào trước năm 2024.

Với những chiến lược phục hồi mạnh mẽ và phản hồi tích cực từ thị trường, MICE luôn góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế Singapore nói chung. Những nỗ lực của Singapore sẽ tiếp tục giúp Đảo quốc được du khách quốc tế nhìn nhận tích cực, từ đó giữ vững vị thế là nơi yêu thích khi khách MICE lựa chọn điểm đến cho các chuyến công tác.