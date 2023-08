Dự kiến có khoảng 410.000 lượt khách qua sân bay Nội Bài dịp 2/9

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đại diện NIA cho hay, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày và ngay trước thềm khai giảng của học sinh, do vậy nhiều gia đình coi đây là dịp cho con em đi du lịch trước khi vào năm học mới.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo lượng hành khách di chuyển qua sân bay tăng 5% so với ngày thường. Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ sẽ có khoảng 410.000 lượt khách, tăng 37% so với dịp 2/9/2022 và gần 2.500 lượt chuyến bay, tăng 17% so với cùng kỳ.

Trong đó ngày cao nhất sẽ phục vụ hơn 106.000 lượt khách (31.000 lượt khách quốc tế, hơn 75.000 lượt khách nội địa) và 637 lượt chuyến bay (230 lượt chuyến bay quốc tế, hơn 407 lượt chuyến bay nội địa).

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9, cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, phối hợp với hãng hàng không nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính xác kế hoạch bay để xây dựng phương án vị trí đỗ tàu bay, phân quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác.Đông thời, chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm; thực hiện mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất. Cùng đó, siết chặt kiểm tra, soi chiếu an ninh, đảm bảo 100% hành khách, hàng hóa, hành lý. được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, lên tàu bay; kiểm tra trực quan ngẫu nhiên với tỷ lệ 10% theo đúng quy định.

NIA sẽ triển khai quyết liệt các phương án phòng chống ùn tắc giao thông tại sân đỗ ô tô, linh hoạt hạn chế người nhà đưa tiễn tại Nhà ga hành khách T2...

Để hoàn tất thủ tục nhanh chóng, giúp hành khách thuận lợi trong hành trình, đại diện NIA khuyến cáo: hành khách mang bản gốc giấy tờ tùy thân, kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng, đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên. Nếu hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 để thay giấy tờ đi tàu bay, lưu ý thao tác mở sẵn tài khoản, đảm bảo nhanh chóng hoàn thiện thủ tục. Khi qua điểm kiểm tra, soi chiếu an ninh, hành khách lưu ý tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh, tháo bỏ áo khoác, giày dép, thắt lưng, điện thoại, chìa khóa, các vật dụng kim loại… cho vào khay để qua máy soi chiếu tia X, kiểm tra lại các đồ đạc, tư trang, đảm bảo không để quên tại khu vực soi chiếu an ninh.

Ngoài ra, hành khách hạn chế người thân đón, tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách; Lên sớm trước giờ bay (2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để chủ động làm thủ tục đúng giờ. Sân bay Nội Bài cũng khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để tiết kiệm thời gian phải xếp hàng vào quầy thủ tục.