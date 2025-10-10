Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự kiến hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP HCM sẽ bị sáp nhập

10-10-2025 - 10:45 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo dự thảo phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND TP HCM sẽ sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoạt động của các trường nghề.

TP HCM hiện có 19 trường cao đẳng. Trong đó, có 14 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 4 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 1 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Ở nhóm trường trung cấp và trung tâm, TP HCM có 20 đơn vị. Trong đó, 12 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 3 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 2 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Dự kiến hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP HCM sẽ bị sáp nhập- Ảnh 1.

Sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp.

Theo dự thảo về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tại TP HCM, các trường không thực hiện tổ chức lại, bao gồm: Trường CĐ Việt Nam – Singapore, Trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trường CĐ Kiến trúc – Xây dựng TP HCM.

Riêng Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp chuyển từ loại hình bán công sang trường công lập tự chủ tài chính.

Các trường dự kiến thực hiện tổ chức lại như sau:

Trường chủ trì sáp nhậpTrường bị sáp nhậpTên trường sau sáp nhập

CĐ Y tế Bình Dương

CĐ Y tế Bà Rịa – Vũng tàu

CĐ Y tế TP HCM

CĐ Nghề TP HCM

Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

Trung cấp nghề Quang Trung

CĐ Nghề TP HCM

CĐ Kinh tế TP HCM

Trung cấp Kinh tế Bình Dương

CĐ Kinh tế TP HCM

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP HCM

Trung cấp Trần Đại Nghĩa Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12

CĐ Trần Đại Nghĩa

CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn

Trung cấp nghề Nhân Đạo Trung cấp nghề Bình Thạnh

CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn

CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Trung cấp Bách Nghệ TP HCM Trung cấp nghề Củ Chi

CĐ Nguyễn Trường Tộ

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức

Trung cấp nghề Đông Sài Gòn

CĐ Kỹ thuật cao TP HCM

CĐ Lý Tự Trọng TP HCM

Trung cấp Thông tin Truyền thông

CĐ Lý Tự Trọng TP HCM

CĐ Giao thông Vận tải TP HCM

Trung tâm GDNN – Sát hạch lái xe Bình Dương

Trung cấp nghề giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu)

CĐ Giao thông Vận tải TP HCM

CĐ Thủ Thiêm TP HCM

Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng

CĐ Nguyễn Hữu Cảnh

CĐ Văn hóa nghệ thuật TP HCM

Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương

CĐ Văn hóa nghệ thuật TP HCM

Ngoài ra, TP HCM dự kiến thành lập 2 trường mới là Trường CĐ Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP HCM, Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao; Trường CĐ Du lịch – Khách sạn Saigontourist trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Du lịch – Khách sạn Saigontourist.

Nếu dự thảo được thông qua, các đơn vị sẽ hoàn thành sáp nhập, sắp xếp trước ngày 30-11.


Theo Huế Xuân

Người Lao động

tphcm

