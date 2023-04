Du lịch 30-4 và 1-5 bắt đầu nóng

Một tuần trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, ghi nhận tại nhiều công ty du lịch, lượng khách đặt tour đi nước ngoài tiếp tục tăng, có phần lấn át các tour nội địa, trong bối cảnh giá vé máy bay và chi phí đi du lịch trong nước dịp lễ thường tăng cao.



Nhộn nhịp tour nước ngoài

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị - Công ty Du lịch Vietravel, cho biết trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay công ty dự kiến phục vụ hơn 21.100 lượt khách, trong đó du lịch nước ngoài chiếm 52,5% và du lịch trong nước chiếm 47,5%. Theo đó, khách chủ yếu quan tâm các tour khám phá Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Dubai... do lịch trình có thêm nhiều điểm tham quan, vui chơi - giải trí và trải nghiệm mới.

Bình Thuận đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023, với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” .Ảnh: CHÂU TỈNH

Các chương trình tour nội địa được khách quan tâm chủ yếu đến vùng biển đi Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Chữ…; trong khi điểm đến Đà Lạt, Buôn Ma Thuột thu hút giới trẻ đăng ký các tour và combo dịch vụ (ôtô, vé máy bay, khách sạn). "Các chương trình tour nội địa được doanh nghiệp làm mới về mặt trải nghiệm, thêm nhiều dòng tour để khách chọn lựa hành trình phù hợp. Công ty cũng chủ động làm việc với các đối tác để gia tăng điểm tham quan và trải nghiệm đa dạng" - bà Vân Khanh nói.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Ban Tiếp thị và Truyền thông - Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, dự kiến lễ này công ty sẽ phục vụ hơn 100.000 lượt khách. Do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài (từ ngày 29-4 đến 3-5) nên từ vài tháng trước, công ty đã chuẩn bị sản phẩm và mở bán hơn 200 hành trình tour trong và ngoài nước. Hiện lượng khách đăng ký đã đạt 75% kế hoạch. Nhiều khách đăng ký từ rất sớm các tour nước ngoài để có ngày khởi hành đẹp. Hiện nhiều tour đã kín chỗ như: tour Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, châu Âu và tour liên tuyến Canada - Mỹ - Cuba… Hiện Lữ hành Saigontourist chỉ còn một số chỗ cuối cho các tour gần như Singapore, liên tuyến Singapore - Malaysia, Ấn Độ, Dubai, Brunei…

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, cũng cho hay doanh nghiệp đã đạt trên 95% kế hoạch kinh doanh tour lễ. Theo bà Thu, một xu hướng đáng chú ý dịp này là khách đặt tour ôtô theo nhu cầu riêng từ TP HCM đi Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Lạt với lộ trình khá thong thả. "Ưu điểm của tour này là đi theo nhóm riêng, chương trình thiết kế theo yêu cầu, tính linh hoạt cao, tiết kiệm được chi phí vé máy bay, phù hợp với thời gian nghỉ lễ 5 ngày. Đa phần du khách đều thích chương trình nhẹ nhàng, thư giãn, không quá gấp gáp và dày đặc. Hiện công ty chỉ còn một vài chỗ lẻ của các đoàn đi Phú Quốc, Đà Lạt, Hà Nội…" - bà Thu thông tin.

Tại Công ty TSTtourist, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông và marketing, cho biết dịp lễ này lượng khách mua tour Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Dubai, châu Âu, Mỹ, Úc… nhiều. Hầu hết các tour này đã chốt chỗ từ lâu. Với tour trong nước, khách chủ yếu chọn các tuyến khu vực miền Trung như Đà Nẵng - Huế - Hội An, tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Phú Quốc, Côn Đảo… "Hiện số lượng khách du lịch theo chương trình định sẵn, khách đoàn tại TSTtourist chỉ khoảng 39% đi tour trong nước, còn lại tới 61% là tour du lịch nước ngoài" - ông Mẫn thông tin.

Theo lý giải từ các công ty du lịch, do tour nước ngoài có giá không thay đổi so với trước dịch COVID-19 trong khi du lịch trong nước chi phí cao hơn do giá vé máy bay tăng dịp lễ. Nhiều người đặt chỗ sớm từ 3 tháng trước chi phí tour thậm chí còn rẻ hơn. Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Golden T Travel, cho rằng các tour du lịch dài ngày, đặc biệt du lịch nước ngoài, là xu thế chính của thị trường năm nay. Trước kỳ nghỉ lễ hơn 1 tháng, lượng khách đặt tour đã rất sôi động.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Công ty CP Flamingo Redtour, cho biết sự trở lại của tất cả tuyến tour quốc tế một lần nữa khẳng định du lịch đã phục hồi toàn diện, giảm giá không còn là yếu tố hấp dẫn hàng đầu mà quan trọng là sản phẩm có chiều sâu, có tính cá biệt hóa cao.

Điểm đến trong nước đón lượng khách lớn

Dù vậy, nhiều địa phương trong nước vẫn tự tin lượng khách dịp lễ sắp tới sẽ tăng trưởng mạnh. Tại tỉnh Quảng Nam, nhiều resort, khách sạn đã ghi nhận lượng khách đặt phòng khá cao. Bà Lê Nhung, đại diện truyền thông Victoria Hội An, cho biết so với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách đặt phòng tăng 15%. Hiện khu nghỉ dưỡng đạt hơn 60% công suất phòng.

Đại diện khu nghỉ dưỡng Hoiana ở huyện Duy Xuyên cho hay khu nghỉ dưỡng có hơn 600 phòng. Trong đó, khối khách sạn cao cấp nhất của khu với 141 phòng suite đã kín phòng trong 3 ngày nghỉ chính. Các khối khách sạn còn lại đạt từ 40% - 80% công suất tùy theo ngày. Từ ngày 26-4, đơn vị sẽ mở thêm một khách sạn với hơn 300 phòng, nâng tổng số phòng của cả khu lên tới hơn 1.000 phòng nghỉ.

Thông tin từ đại diện Khu Du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (huyện Đông Giang), từ ngày 29-4, đơn vị sẽ ra mắt sô diễn "Vũ điệu đại ngàn". Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa bản địa giữa đại ngàn, tạo thêm sản phẩm mới phục vụ du khách trong dịp lễ. Tại Công viên Ấn tượng Hội An sẽ có lễ hội đường phố miễn phí cho du khách từ ngày 28-4 đến 2-5.

Tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn dự kiến lượng khách đặt phòng sẽ tăng mạnh. Hiện các cơ sở lưu trú trên địa bàn đang tất bật chuẩn bị cho đợt cao điểm du lịch chỉ còn 1 tuần nữa sẽ diễn ra.

Nhân viên lễ tân một khách sạn lớn bên cạnh chợ đêm Đà Lạt cho biết hiện chỉ còn phòng cho thuê vào các ngày 28 và 29-4, không còn phòng cho khách lẻ đặt dài ngày từ 29-4 đến 2-5. "Đợt này nghỉ lễ dài ngày, khách sạn chúng tôi chủ yếu nhận khách đoàn, từ tuần trước họ đã đặt gần hết phòng từ ngày 29-4 đến 2-5 nên không còn phòng lẻ cho các ngày cao điểm" - nhân viên này cho hay.

Khảo sát tại một khách sạn 3 sao gần đó, giá phòng nghỉ 2 giường dành cho 4 người ngày thường khoảng hơn 2 triệu đồng/phòng/ngày thì cao điểm từ 29-4 đến 2-5 tăng lên hơn 3 triệu đồng/phòng/ngày. Một homestay dạng bungalow tại phường 11 cũng cho biết giá ngày thường khoảng 800.000 đồng/bungalow/ngày, đến dịp lễ tăng lên khoảng 1,3 triệu đồng/ngày bao gồm ăn sáng và tối.

UBND tỉnh Lâm Đồng dự đoán lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng dịp lễ 30-4 và 1-5 có thể tăng cao do thời gian nghỉ lễ dài 5 ngày nên đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an toàn, tạo sự thân thiện và thoải mái cho du khách. "Các sở, ngành và địa phương sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp lễ để ép giá, "cò mồi" du khách" - lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Còn tại Khánh Hòa, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết trong dịp lễ sắp tới, từ ngày 27-4 đến 3-5 sẽ có khoảng 454 lượt bay nội địa cất, hạ cánh đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, tăng 24% so với cùng kỳ và tăng 57 lượt chuyến so với ngày thường. Số chuyến bay tăng xuất phát từ việc điều chỉnh giảm giá vé của các hãng hàng không và nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ tăng.

Theo ông Lương Hoàng Thiên, đại diện khách sạn Melissa (đường Trần Phú, TP Nha Trang), hiện lượng khách đặt phòng dịp nghỉ lễ đang tăng. Đây là tín hiệu đáng mừng vì thời gian này công suất phòng rất thấp. Giá vé máy bay đang giảm trở lại nên nhu cầu nghỉ dưỡng tăng. Bên cạnh đó, vào đầu mùa hè nên lượng khách ở Tây Nguyên xuống khá đông. Hiện nay, các khách sạn ở mặt tiền đường biển đã đạt khoảng 80% công suất phục vụ khách đặt trước, khách đoàn. Tuy nhiên, khách sạn vẫn để lại một cơ số phòng để bán cho khách lẻ.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, với việc ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, như dự án Nhà hát Đó - biểu diễn chương trình Life Puppets - Rối mơ, du lịch đồng quê, điểm tham quan di tích được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến TP Nha Trang - Khánh Hòa dịp lễ. Để bảo đảm an toàn cho du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa, Sở Du lịch đã có các văn bản đề nghị những doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch... Du khách gặp vấn đề phát sinh khi du lịch tại Khánh Hòa có thể gọi đường dây nóng 24/7 hoặc đến các trạm hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú để được hướng dẫn, phản ánh.

Bình Thuận cũng kỳ vọng lượng khách du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ tăng mạnh do địa phương đang đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023, với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh" và hàng loạt hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra xuyên suốt trong năm. Đặc biệt, với việc đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khánh thành, đưa vào khai thác đúng dịp 30-4, các resort, điểm du lịch tại Khu Du lịch quốc gia Mũi Né dự kiến đón lượng lớn khách đến từ TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều cơ sở lưu trú ở Bình Thuận đã gần kín phòng trong dịp lễ. Anh Mạnh Hùng, quản lý cơ sở du lịch 3 sao tại phường Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), cho biết kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài cộng với thời tiết nắng nóng nên du khách có xu hướng chọn điểm du lịch sát bãi biển. Hiện cơ sở của anh đã được khách đặt hết cho 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ và 80% phòng của 2 ngày cuối cùng. "Nhờ thông tin đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đưa vào sử dụng dịp 30-4 nên rất nhiều du khách TP HCM quan tâm đến Mũi Né - Phan Thiết. Cơ sở của chúng tôi đã sẵn sàng về nhiều mặt, trong đó là yếu tố an toàn tại bãi tắm biển và hải sản tươi ngon chờ đón du khách" - anh Hùng nói.

Tour xem SEA Games 32 Ngoài tour du lịch thông thường, Vietravel cũng vừa mở bán các tour du lịch Campuchia kết hợp xem các trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32; khởi hành từ các đầu TP HCM, Cần Thơ, Phú Quốc, Rạch Giá, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội... với giá chỉ từ 2,99 triệu đồng/khách. Gần nhất, Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên với Lào vào 19 giờ ngày 30-4.